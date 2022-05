La stagione televisiva che si avvia a terminare è stata molto fortunata per Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. La trasmissione è stata quasi sempre leader di fascia, lasciando la concorrenza abbastanza lontano dal punto di vista degli ascolti. Merito dei due conduttori che riescono sempre a catturare l’attenzione del pubblico: Mattino 5 solitamente si occupa di fatti di attualità nella prima parte con collegamenti da diverse zone d’Italia per poi passare all’approfondimento dei programmi tv, soprattutto dei reality.

Il pubblico mostra apprezzamento per questa formula e premia con gli ascolti Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Di conseguenza è stata corretta la scelta di Mediaset di puntare sui due conduttori e sulla formula scelta per andare in onda: politica, cronaca, economia e gossip senza dimenticare le rubriche sempre molto attese dai telespettatori.





Sarà anche per queste ragioni che Mattino 5 andrà avanti fino a venerdì 24 giugno, come riporta il portale Televisivo Bubinoblog.it che ha svelato la scelta di Mediaset di prolungare la messa in onda della trasmissione ancora per un mese, invece di terminare qualche settimana prima. Pertanto i due conduttori Federica Panicucci e Francesco Vecchi dovranno ancora attendere poco meno di un mese per le loro meritate vacanze, visti gli ottimi ascolti ottenuti con questa edizione.

Di conseguenza in molti si chiedono cosa andrà in onda al mattino su Canale 5 al posto di Mattino 5 e chi andrà a sostituire Federica Panicucci e Francesco Vecchi. La risposta arriva sempre dal portale BubinoBlog.it che fa chiarezza anche in questo senso. Difatti il sito web è venuto a conoscenza che tornerà in onda Simona Branchetti alla guida di Morning News, che un discreto successo ha ottenuto l’anno scorso: “Lunedì 27 giugno prenderà il via la seconda edizione del talk mattutino, con un mese di anticipo rispetto all’anno scorso…”

Anche la stessa giornalista che spesso presenta il TG5 in queste ultime ore ha parlato del suo ritorno alla conduzione della seconda edizione di Morning News al posto di Mattino Cinque. Difatti Simona Branchetti, rispondendo ad una follower su Instagram che ha chiesto se sarebbe tornata alla guida di Pomeriggio 5 nel periodo estivo al posto di Barbara d’Urso, com’è successo per le festività natalizie, ha subito rivelato che invece sarebbe tornata la mattina: “Ci vediamo a Morning News dal 27 giugno…”.

“Fatelo per me, vi prego”. Federica Panicucci costretta a denunciare tutto. E chiede aiuto