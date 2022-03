“Fatelo per me, vi prego”. Federica Panicucci costretta a denunciare tutto. E chiede aiuto

Federica Panicucci ha deciso di utilizzare il suo profilo social Instagram per fare una vera e propria denuncia. Attraverso alcune stories ha voluto evidenziare una situazione che non gradisce nella maniera più assoluta e che le sta creando non pochi grattacapi. Non c’entrano questioni lavorative, ma più strettamente personali e ha chiesto ufficialmente aiuto a tutti coloro che la seguono e che la apprezzano affinché la supportino in questa fase sicuramente spiacevole e che non vorrebbe far degenerare.

Su Federica Panicucci sono uscite diverse voci nelle ultime settimane. Si è parlato con insistenza della possibilità che possa essere sostituita a ‘Mattino Cinque’. A parlare è stato recentemente Alessandro Cecchi Paone, che su Federica Panicucci ha quindi affermato: “Non credo che Mediaset possa rinunciare a lei, è un punto di riferimento tanto amato dal pubblico”. Quindi, secondo il giornalista e conduttore televisivo vedremo ancora la donna nell’azienda di Pier Silvio Berlusconi anche prossimamente.

L’annuncio di Federica Panicucci non è stato diffuso dunque attraverso la televisione, ma ha optato per Instagram proprio perché si è trattato di un episodio che ha coinvolto la sua sfera personale e non professionale. Il suo è stato un vero e proprio appello nei confronti di tutti gli utenti, che dovranno necessariamente sostenerla per permetterle la risoluzione di questa problematica. Che in caso contrario continuerà a provocarle tanti disagi, visto che non ha il controllo della situazione.





Federica Panicucci ha deciso di segnalare un profilo TikTok, che non è utilizzato dalla conduttrice televisiva. Quindi, si è in presenza di un fake: “Ho segnalato più volte questo account, ma non riesco a farlo chiudere. Aiutatemi, se avete anche voi TikTok segnalatelo per favore. Grazie”. E la richiesta sarà indubbiamente stata accolta da molti internauti, che faranno il possibile nella speranza di aiutare la presentatrice. Staremo a vedere se nei prossimi giorni aggiornerà su questa vicenda.

Nei giorni scorsi Federica Panicucci ha fatto vedere un video di Alex Belli. “Federica questo è un messaggio per te, ti ho un po’ trascurata, so che avete parlato tanto di me… So che mi avete parlato e sparlato. Un bacio a tutti in studio ma soprattutto a te”. In studio Federica Panicucci non ha potuto fare altro che mostrare un certo imbarazzo per il video dell’attore, ma allo stesso modo lo ha voluto ringraziare.