A Mediaset si registrano una serie di movimenti dopo il piano di razionalizzazione delle risorse che ha portato ad unire le due testate giornalistiche di TG4 e Studio Aperto. I due telegiornali vanno a finire sotto l’ombrello di Tg Com da Andrea Pucci che dunque distribuirà i contenuti alle due testate che comunque resteranno solo come brand. Le novità non riguardano solo la parte giornalistica, ma anche quella dei conduttori. Infatti alla guida dei programmi di Video news ci saranno sempre più giornalisti puri e non volti della tv.

In questa ottica va letta la notizia che riguarda Federica Panicucci, storica conduttrice di Mattino5 da tredici edizioni consecutive e dal 2016 insieme a Francesco Vecchi. Dal punto di vista degli ascolti la coppia funziona e anche per questo motivo è stata confermata per questa stagione. Ma a breve Federica Panicucci dovrebbe lasciare il timone del programma mattutino. Il primo a lanciare l’indiscrezione è stato Giuseppe Candela di Dagospia.

“Mi giunge una voce clamorosa (anche se non ufficiale e non ancora confermata): ipotesi Federica Panicucci fuori da Mattino 5 a gennaio”, scrive Giuseppe Candela che precisa come la conduttrice potrebbe lasciare la conduzione del talk show mattutino, ma non Mediaset. Infatti a differenza degli altri anni, per le festività legate al Natale Mattino 5 non si fermerà ma la conduttrice lascerebbe Francesco Vecchi solo alla conduzione. Il tutto dovrebbe accadere dal prossimo 13 dicembre. Tuttavia non si tratta di una completa esclusione anche perché Federica Panicucci condurrà la serata di Capodanno in compagnia di Albano Carrisi.





Come scrive TV Blog “a condurre il Capodanno di Canale 5 ci sarà Federica Panicucci, che torna quindi alla guida di questo prestigioso programma dopo esserne stata la conduttrice nelle edizioni del 2017, 2018 e 2019, le ultime due proprio da Bari, per la precisione da Piazza della Prefettura”. E per lei le novità non finiscono perché si parla anche della conduzione de La pupa e il secchione e viceversa che Federica Panicucci ha già condotto in passato.

Resta da capire chi la sostituirà a Mattino5: si fa sempre più insistente il nome di Simona Branchetti (una giornalista proprio come vorrebbe Mediaset) che in estate ha condotto Morning News su Canale 5 ottenendo ottimi risultati in termini di ascolti attestandosi sul 15% di share. Simona Branchetti ha iniziato la sua carriera collaborando con la testata La Voce di Forlì. Poi dal 2002 al 2007 avora per la redazione di Sky TG24, dove conduce il telegiornale nella fascia pomeridiana e la rubrica di approfondimento meteorologico Bel tempo si spera, di cui è anche autrice. Dall’ottobre 2007 approda a Canale 5, dove è alla conduzione del TG5.