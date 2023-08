Novità importante su Bianca Berlinguer, ormai pronta ad esordire a Mediaset dopo aver lasciato la Rai. La giornalista è stata scelta da Pier Silvio Berlusconi, il quale crede fermamente nelle sue qualità professionali ed è certo che riuscirà a coinvolgere moltissimi telespettatori nella sua nuova trasmissione. Ma subito il pubblico ha notato qualcosa di misterioso, infatti il Biscione non ha fornito ancora tutte le informazioni necessarie.

Nelle scorse ore è stato diffuso un video, in cui Bianca Berlinguer parla per la prima volta da nuova conduttrice Mediaset. E ha anche nominato il suo amico e collaboratore Mauro Corona, infatti in tanti si stanno chiedendo se ci sarà o meno in questa avventura. Anche in questa circostanza siamo in presenza di una sorta di giallo perché la stessa presentatrice ha deciso, forse volutamente, di non fugare tutti i dubbi.

Bianca Berlinguer a Mediaset, le sue prime parole: ma c’è un giallo

Bianca Berlinguer si è praticamente presentata al nuovo pubblico di Mediaset e sappiamo che lavorerà a Rete 4, a partire dal prossimo mese di settembre. Nel promo di debutto ha quindi affermato: “Arriva il momento in cui si sente di dover cambiare, ma sono sempre io. Con la mia squadra, i miei ospiti, le domande, le curiosità e le storie che avete imparato a conoscere in questi anni. Il racconto continua su Rete4. Mauro Corona sarà dei nostri? Lo scopriremo presto, anzi, prestissimo. Vi aspetto sempre di martedì, sempre alle 21.25, su Rete4″.

Le ultime indiscrezioni, rilanciate anche da Ultimenotizieflash, darebbero comunque Corona nello staff del programma. Ma il mistero riguarda il titolo del programma, dato che Mediaset ha scritto solamente: “Bianca Berlinguer su Rete4”, senza specificare altro. Possibile che venga ufficializzato nei prossimi giorni, ma intanto c’è enorme curiosità per vederla al lavoro. E manca davvero poco per questo suo nuovo inizio in televisione.

Le domande, le curiosità, le storie che avete imparato a conoscere in questi anni. Il racconto continua… Bianca Berlinguer, a settembre su #Rete4. pic.twitter.com/2cqwKjmNbJ — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) August 3, 2023

Bianca Berlinguer è stata al timone di Cartabianca su Rai 3 dal 2016 fino a pochi mesi fa, mentre in precedenza aveva lavorato al TG3 dal 1991 al 2016 e a TG3 Primo piano e TG3 Linea Notte, rispettivamente dal 1993 al 2008 e dal 2008 al 2016.