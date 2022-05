Arrivano importanti novità sul fronte Bianca Berlinguer. Sulla conduttrice televisiva si è detto di tutto in quest’ultimo periodo e ad essere stato coinvolto è stato il suo programma Cartabianca. Stando ad alcune indiscrezioni, che non sono mai state confermate in maniera ufficiale, alcuni partiti italiani pare abbiano chiesto la chiusura immediata dello stesso. A riferire tutto è stato Il Fatto Quotidiano, che ha fatto adesso il punto della situazione e ha svelato cosa avrebbe deciso la Rai nelle scorse ore.

A proposito di Bianca Berlinguer e Cartabianca, nei giorni scorsi si era vociferato dell’imminente fine del programma. Al suo posto, secondo Italia Oggi, arriva Giorgio Zanchini che già conduce Radio anch’io su RaiRadio 1 ed è pure presente su Rai 3 con Rebus insieme a Corrado Augias, e Quante storie. Dal 28 giugno su Rai3 Giorgio Zanchini condurrà un programma di approfondimento che inizialmente doveva essere solo una parentesi estiva, ma che sembra destinato a sostituire la presentatrice. Vediamo ora invece cosa è emerso.





Bianca Berlinguer, Cartabianca riconfermato dalla Rai?

Il Fatto Quotidiano è stato in grado di anticipare una notizia importante sul futuro di Bianca Berlinguer e della trasmissione Cartabianca. A proposito dei partiti italiani, il sito in questione ha fatto sapere che “diverse ricostruzioni giornalistiche avevano riportato la spinta di una parte del Partito Democratico e di Italia Viva per la chiusura della trasmissione”. E ora è stato riferito ciò che avrebbe deciso la Rai e che cosa avrebbe anche fatto la conduttrice tv. Un atteggiamento il suo molto determinato.

Dunque, Il Fatto Quotidiano ha annunciato che Bianca Berlinguer dovrebbe continuare a presentare Cartabianca anche a partire dal prossimo settembre. La vedremo ancora su Rai3, nonostante le voci negative. Fondamentale sarebbe stato il faccia a faccia tra la donna e l’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes. Ma sembra che la giornalista abbia fatto delle precisazioni: infatti, ha fatto tre richieste nello specifico che vorrebbe che siano rispettate affinché possa accettare di proseguire il suo lavoro.

Per proseguire l’avventura con Cartabianca Bianca Berlinguer avrebbe chiesto le seguenti garanzie: “garanzie sull’autonomia editoriale, sulla scelta degli ospiti e sulla possibilità di poter metterne alcuni sotto contratto”. Ovviamente non resta che attendere eventuali comunicazioni ufficiali della televisione pubblica italiana per avere la certezza sulla riconferma di Cartabianca.

