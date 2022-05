Bianca Berlinguer, Cartabianca chiude: quella che fino a qualche giorno fa era una indiscrezione sta diventando sempre più una certezza. Dalla Rai continuano a dire che non c’è nulla contro la giornalista, il problema riguarda il “talk show politico che hanno fatto il suo tempo”. La linea dell’azienda sta tutta nel concetto espresso dall’amministratore delegato Carlo Fuortes davanti alla commissione di vigilanza. “Il format televisivo dei talk in un’azienda che fa servizio pubblico credo non sia ideale per un approfondimento giornalistico. Credo siano più adatti all’intrattenimento su temi più leggeri”.

A fare accendere i riflettori su Cartabianca erano state nelle scorse settimane le polemiche sulla presenza costante in trasmissione di ospiti più o meno critici sulla politica di sostegno al governo ucraino. Messa sotto tiro da diversi esponenti del Pd, Bianca Berlinguer ha visto tagliare il compenso per le apparizioni del professore Alessandro Orsini autore di affermazioni shock, anche nella sua trasmissione, come quella “umanitaria” sulla sorte dei bambini: “Preferisco che vivano in una dittatura e non muoiano sotto le bombe in nome della democrazia”.





Bianca Berlinguer Cartabianca, al suo posto Giorgio Zanchini

Si sa per certo che sia Carlo Fuortes e che il direttore degli approfondimenti Mario Orfeo hanno avviato una riflessione con Bianca Berlinguer su una sua diversa collocazione che però sarebbe stata accolta con freddezza dalla giornalista. A suo tempo, la fine della sua esperienza alla guida del Tg3 fu oggetto di un lungo braccio di ferro che si concluse con la decisione di affidare a lei lo spazio di prima serata su Rai3 che era stato prima di Giovanni Floris e poi di Massimo Giannini.

Ora la Rai ha deciso: non solo Cartabianca non avrà ulteriore spazio nel palinsesto Rai, ma Bianca Berlinguer non condurrà più la sua trasmissione. Al suo posto, rivela Italia Oggi, arriva Giorgio Zanchini che già conduce Radio anch’io su RaiRadio 1 ed è pure presente su Rai 3 con Rebus insieme a Corrado Augias, e Quante storie. Dal 28 giugno su Rai3 Giorgio Zanchini condurrà un programma di approfondimento che inizialmente doveva essere solo una parentesi estiva, ma che è destinato a sostituire Bianca Berlinguer. Per la giornalista ci sarà sempre spazio in Rai: infatti sarà “risarcita” con un programma pomeridiano su Rai 1.

Intanto Cartabianca prosegue con la sua programmazione fino alla fine della stagione. Nelle settimane scorse Bianca Berlinguer infatti, collegandosi dal Trento Film Festival con Mauro Corona, ha voluto omaggiare l’amico con un oggetto tanto insolito quanto dolcissimo (“Questo è per te”. Cartabianca, il gesto di Bianca Berlinguer fa emozionare Mauro Corona). In studio infatti, Bianca Berlinguer ha atteso con un regalo in mano Corona: un pupazzetto con le sue fattezze, con tanto di berretta di lana, canottiera, corda da scalata a tracolla, jeans e scarpe da tennis.

