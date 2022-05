È ancora polemica su Cartabianca. Sul programma condotto su Rai3 da Bianca Berlinguer si sono addensate da qualche tempo dubbi e cattivi presagi. Il talk show, mezz’ora di approfondimento su vari temi d’attualità, va bene dal punto di vista degli ascolti. Ma a qualcuno evidentemente non piace. E se quel qualcuno è Carlo Fuortes, ad della Rai, allora i problemi ci sono eccome.

In commissione vigilanza Carlo Fuortes ha dichiarato: “Negli ultimi anni c’è stato un abuso dell’utilizzo del format del talk show nella televisione pubblica, ma non credo che il talk show sia la forma ideale per l’approfondimento giornalistico. Penso sia più adatto ai temi leggeri, all’intrattenimento”. E l’attacco sembra proprio diretto a Bianca Berlinguer e al suo Cartabianca. Già nei giorni scorsi si era parlato di una proposta di lavoro a Rai1. Ma adesso l’offerta appare sotto un’altra luce.





A quanto pare “Cartabianca” pagherebbe lo spazio concesso al professor Alessandro Orsini, le cui tesi ‘non allineate’ sul conflitto in Ucraina fanno discutere. E dire che nelle ultime settimane il programma aveva perfino battuto “Di Martedì” e “Fuori dal coro”. Ma evidentemente non è bastato.

Le parole dell’ad Carlo Fuortes sono dure: “L’idea di chiamare giornalisti o scienziati e di improvvisare su qualsiasi tema non credo possa servire per fare un buon servizio pubblico. È l’opposto di quanto fatto dalla Rai per lunghissimo tempo, facendo tra l’altro un ottimo servizio pubblico, penso a Zavoli o a Biagi. L’approfondimento è l’opposto dell’intrattenimento con persone che parlano un po’ di tutto”. Ecco quindi l’idea di spostare Bianca Berlinguer su un altro format oppure su un’altra rete, Rai1 appunto.

L’ipotesi di una cancellazione di “Cartabianca”, in ogni caso, sta già provocando delle reazioni. Adriano Celentano al riguardo ha esclamato: “Una notizia direi scioccante, che stronca in pieno le ginocchia democratiche della nostra Italia, che per quanto distrutta dal cemento e fra un po’ anche dall’invasione delle pale eoliche, è considerata uno dei paesi tra i più democratici d’Europa”.

Poi ha aggiunto: “Io non sono d’accordo con le tesi del professor Orsini, ma è profondamente ingiusto non farlo parlare. E poi critichiamo Putin quando fa arrestare quelli che manifestano contro la guerra…?”. Anche il leader del M5S Giuseppe Conte è intervenuto: “Il M5S si batterà perché Bianca Berlinguer resti al suo posto nella trasmissione”.