Colpo di scena a CartaBianca, il programma in onda su Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Ospite in collegamento, come sempre, anche lo scrittore Mauro Corona. Ma stavolta è tutto diverso, perché a fare una sorpresa direttamente all’ospite, è la stessa padrona di casa. La Berlinguer infatti, collegandosi dal Trento Film Festival con l’opinionista, ha voluto omaggiare l’amico con un oggetto tanto insolito quanto dolcissimo. In studio infatti, Bianca Berlinguer ha atteso con un regalo in mano Corona: un pupazzetto con le sue fattezze, con tanto di berretta di lana, canottiera, corda da scalata a tracolla, jeans e scarpe da tennis.

C’è da dire che la situazione si è completamente rivoluzionata ultimamente e Corona, che ama spesso lasciare di stucco Bianca Berlinguer, presentandosi con sculture bizzarre e ospiti insoliti, stavolta è rimasto davvero senza parole. Solo un bel sorriso soddisfatto, pieno di stima per la collega e amica. A quel punto si parte con la puntata. Mauro Corona inizia subito col botto affrontando l’attualità in tutto e per tutto.





Mauro Corona, il regalo inaspettato di Bianca Berlinguer

Poi lo scrittore montanaro racconta: “Da bambino – rivela lo scrittore – dormivo con il mio cane Ursus. Non avevamo il conforto degli adulti e ci affezionavamo ai cani, alle capre, alle galline, eravamo amici degli animali più che degli uomini”. Non è mancato di certo un commento sulla vicenda che sta facendo discutere milioni di italiani: quella del doppio cognome sancita da una sentenza della Corte Costituzionale pochi giorni fa: “La possibilità del doppio cognome?”.

E ancora: Mauro Corona: “È un grandioso passo avanti, io non avrei nessun problema. Anzi, mi meraviglio del fatto che questo non sia stato realizzato prima. Finora c’era stata la classica prevaricazione dell’uomo sulla donna”, dice Mauro Corona a Bianca Berlinguer.

In una delle ultime puntate invece, Mauro Corona ha ricordato l’invocazione pasquale di Papa Francesco, secondo cui questa guerra è un “tradimento blasfemo”, dato che la “pace di Gesù non è mai armata”. Secondo lo scrittore montanaro le parole di Cristo “non bastano contro la ferocia”. Poi ha detto su Vladimir Putin: “Ho visto che si faceva il segno della croce, dovrebbero tagliargli le mani mentre lo fa”.

