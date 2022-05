Tu sì que vales, incidente per il concorrente: paralizzato a vita dopo un volo di 20 metri

I telespettatori di “Tu sì que vales” ricordano bene Jonathan Goodwin, illusionista e stuntman britannico concorrente della prima puntata della scorsa edizione in cui è riuscito a ottenere ben quattro sì dai giudici della trasmissione e il 100% dei consensi anche dalla giuria popolare. “Sto cercando di fare una delle cose più pericolose che abbia mai fatto su un palco”, aveva detto Jonathan Goodwin prima di esibirsi sul palco di Tu sì que vales, entusiasmando il pubblico in studio, a casa e la giuria della trasmissione di Maria De Filippi.

Lo stuntman era stato il protagonista di un’esibizione davvero da brividi, lasciando tutti i presenti in studio completamente a bocca aperta. “Se mi va bene, Rudy mi salverà la vita”, aveva detto. Poche settimane dopo la partecipazione a Tu sì que vales, Jonathan Goodwin è stato vittima di un terribile incidente che, in un primo momento, aveva fatto temere il peggio.





Jonathan Goodwin, il concorrente di Tu sì que vales paralizzato a vita

Durante la partecipazione ad “America’s got talent Extreme” lo stuntman si trovava sospeso e incatenato a mezz’aria con l’obiettivo di liberarsi prima che due macchine, anch’esse legate, si scontrassero l’una contro l’altra, ma è rimasto schiacciato dalle due auto rischiando la vita.

In queste ore la fidanzata di Jonathan Goodwin, l’attrice Amanda Abbington, conosciuta per la parte di Mary Morstan nella celebre serie televisiva “Sherlock”, ha rilasciato un’intervista in cui ha annunciato che a causa dell’incidente il fidanzato resterà paralizzato a vita. Pochi mesi dopo l’incidente, Jonathan ha pubblicato una foto dall’ospedale con un messaggio di ringraziamento.

“Sono stato sull’orlo del baratro e ho schivato il peggio, senza paura… perché ero protetto dall’amore. L’amore è tutto ciò di cui hai bisogno, quindi assicurati di averne un po’. C’è una lunga strada per il recupero, posso lasciare in pace i miei giochi per un po’, ma ho ancora molto da fare in questo mondo. Forse possiamo fare qualcosa di buono insieme?”.

“Sei in finale!”. Tu sì que vales, la sua esibizione ha colpito tutti. Anche Maria De Filippi senza parole