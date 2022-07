Biagio Di Maro a Uomini e Donne, futuro stabilito. Ormai non ci sono più dubbi, nella prossima stagione televisiva c’è una novità riguardante il cavaliere del dating show di Maria De Filippi. In questo periodo sono davvero tante le indiscrezioni uscite fuori sul programma di Canale 5. E ad essere coinvolti dalle stesse sono state anche le storiche protagoniste Tina Cipollari, Gemma Galgani e Ida Platano. Con la prima che potrebbe lasciare il ruolo di opinionista per essere sostituita da Karina Cascella.

Biagio Di Maro a Uomini e Donne, il futuro sembra certo. Intanto, nelle scorse ore un’ex corteggiatrice, Klaudia Poznanska, è stata colpita da un gravissimo lutto con la morte della sua adorata madre: “Proteggimi da lassù mamma, lotterò per te fino al resto dei miei giorni. Tutto quello che farò sarà solo per la meravigliosa donna che mi ha cresciuto. Sarai orgogliosa di me, te lo prometto. Ti amo angelo mio”. E del genitore ne aveva parlato benissimo, nel corso della sua esperienza a Mediaset.





Biagio Di Maro a Uomini e Donne, il futuro è stato stabilito

Biagio Di Maro a Uomini e Donne, futuro ancora in studio? La pagina Uominiedonneclassicoeover, sul social network Instagram, ha fornito una risposta importante. Ma ha anche smentito categoricamente la possibilità che Gemma Galgani abbandoni la trasmissione: “Nessun abbandono e ritirata di Gemma. Con molta probabilità la dama farà ancora parte della prossima edizione del dating show”. Ma vediamo invece cosa è emerso su Biagio e cosa il pubblico potrà osservare da settembre.

Queste le anticipazioni su Biagio Di Maro, che stanno mettendo in ansia i telespettatori: “Biagio, chiacchierato cavaliere del Trono Over, potrebbe non fare più parte del programma a partire da settembre”. Quindi, il destino dell’uomo sarebbe ormai segnato e non dovremmo più vederlo all’opera nel parterre. Ovviamente non siamo ancora in presenza di conferme ufficiali, ma la presenza del cavaliere sembra davvero essere messa in dubbio. Staremo a vedere cosa succederà.

Nei giorni scorsi Lilli Pugliese, non scelta di Luca Salatino, ha parlato di Matteo Ranieri e Valeria Cardone: “Eh mi è dispiaciuto, perché non me l’aspettavo! Erano molto carini insieme, mi piacevano si vede che… non lo so, non conosco i motivi, quindi… è andata così”. Ma ritornando ancora a Biagio Di Maro, la sua possibile assenza sarebbe un momento topico per il pubblico, che si era ormai abituato a seguire il uo percorso in studio.

