Lutto a Uomini e Donne, morta la madre di un volto molto noto del programma. La notizia è stata comunicata dalla diretta interessata attraverso un post Instagram. In particolare, ha deciso di scrivere un messaggio con una story social e il pubblico si è immediatamente rattristato. Un fulmine a ciel sereno per la ragazza, che ha scritto parole molto belle e toccanti nei confronti del suo amato genitore. Un annuncio che ha lasciato tutti senza parole, un dolore davvero fortissimo per lei.

Lutto a Uomini e Donne e anche i telespettatori stentano a crederci.





Lutto a Uomini e Donne, morta la madre di Klaudia Poznanska

Lutto a Uomini e Donne, la mamma di un’ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi è passata a miglior vita. La ragazza era stata una delle protagoniste della stagione televisiva 2018-2019 del dating show, infatti si era presentata in studio per corteggiare l’allora tronista Andrea Zelletta. Quest’ultimo però, nonostante con lei si fosse frequentato un bel po’, aveva preferito uscire dalla trasmissione con l’altra corteggiatrice, Natalia Paragoni, che attualmente è ancora la sua fidanzata.

A morire è stata la mamma di Klaudia Poznanska, la quale all’epoca del programma parlava molto bene della donna, che era stata in grado di farla crescere nel migliore dei modi nonostante la mancata presenza del padre. Questo il post della giovane su Instagram: “Proteggimi da lassù mamma, lotterò per te fino al resto dei miei giorni. Tutto quello che farò sarà solo per la meravigliosa donna che mi ha cresciuto. Sarai orgogliosa di me, te lo prometto. Ti amo angelo mio”, ha concluso Klaudia.

Klaudia Poznanska è originaria della Polonia ed è una ballerina. Lei è nata il 13 agosto del 2001 ed è specializzata in balli latino-americani. Tra l’altro, lei è considerata una delle corteggiatrici più apprezzate dal pubblico di Uomini e Donne e in tanti avrebbero voluta vederla come tronista. Lei ha anche lavorato come cameriera e modella e sui social è seguita da oltre 210mila follower, che la ammirano nelle sue attività quotidiane.

