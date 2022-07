Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi di Uomini e Donne, finalmente svelato il sesso del primo figlio che nascerà tra qualche mese. Avevano fatto una promessa ed è stata mantenuta nelle scorse ore, infatti dopo aver annunciato di aspettare un bebè avevano anche aggiunto che nel mese di luglio avrebbero riferito ai fan se si fosse trattato di un maschietto o di una femminuccia. Hanno infatti preparato una festa, il cosiddetto gender reveal, e hanno svelato in modo fantastico il sesso.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi di Uomini e Donne, sesso del figlio ormai ufficiale. “Era un giorno come un altro quando abbiamo scoperto che c’eri… una goccia di vita cresceva dentro di me… ed eravamo increduli”. Iniziava così la caption del video in cui si vedeva bene che Claudia Dionigi fosse incinta. I due si erano immortalati in spiaggia innamorati come il primo giorno e quando l’inquadratura era passata sul pancino di lei, avvolto da un costume intero, era arrivata la certezza che tutti aspettavano.





Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi di Uomini e Donne, svelato il sesso del bebè

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi di Uomini e Donne, ora hanno saputo anche il sesso del primogenito e non è una notizia super top per lui, anche se è ugualmente apparso ovviamente felice. La sua partner aveva infatti fatto sapere precedentemente che la sua dolce metà aveva un’altra preferenza, che però non è stata rispettata. In particolare, gli ex UeD hanno aperto un armadio e da lì sono usciti alcuni palloncini che hanno confermato il genere del bebè. E poi baci e tanta commozione per loro.

Quando Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi hanno dunque aperto l’armadio in questione, è arrivata la risposta tanto attesa. I palloncini sono usciti di colore rosa e quindi i due attendono una meravigliosa femminuccia. Mentre Lorenzo aveva sperato precedentemente in un maschietto, ma nulla di tragico ovviamente. Entrambi sono sembrati al settimo cielo per questa notizia. E Riccardi ha anche deciso di scherzare, infatti si è rivolto alla sua amata e le ha detto: “Due femmine, due”.

Lorenzo Riccardi ha scelto come didascalia: “Its’ a… Quanti di voi avevano indovinato? Ti aspettiamo amore nostro”. La prima a rispondere è stata Cecilia Zagarrigo: “La migliore amica di Mia, felicissima per voi”, poi Camilla Mangiapelo e Rosalinda Cannavò hanno aggiunto rispettivamente: “Felicissima per voi” e “Evvaiii, auguri”. Poi anche tantissima altra gente comune si è congratulata per l’evento meraviglioso, giunto in piena estate.

