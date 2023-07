Con l’ufficialità dei palinsesti Mediaset anche il destino di Belen Rodriguez è chiaro: per la showgirl le porte sono chiuse. Una notizia che circolava da tempo e che ora è ufficiale. Nelle settimane scorse a rilanciare il gossip era stato Dagospia. Dopo il suo messaggio di saluto ai colleghi dello show di Italia 1 in tanti hanno temuto che questo potesse essere il suo ultimo anno alla guida del programma. Tanti avevano scritto: “Speriamo di rivederti nella prossima edizione!”, “Sei cresciuta tanto in questi anni”.

E ancora: “Ti aspettiamo l’anno prossimo Belu”, “Mi auguro che ti confermeranno ancora perché sei bravissima!“. Timori che sono stati confermati. Di sicuro c’è che al momento Belen avrebbe confermato solo la sua presenza a Celebrity Hunted su Prime Video. In questo caso però non sarà conduttrice, ma solo concorrente. Per quanto riguarda Le Iene Belen aveva addirittura raddoppiato facendo anche l’inviata oltre a condurre.





Belen Rodriguez. la verità dietro l’addio a Mediaset: “Ho deciso io”

Invece a Tu si que vales è al timone dal 2014. Si tratta dunque di una vera e propria rivoluzione. Fino a questo momento la showgirl non aveva commentato la situazione, ma poco fa ha rotto il silenzio rispondendo ad un commento social che una sua follower ha lasciato sulla pagina social della modella. Nello specifico l’utente non ci ha girato intorno.

“Ciao Belu. Sicuramente ci saranno nuovi progetti e nuovi obiettivi da raggiungere. Cambiare poi è stimolante. Hai anche le tue aziende da seguire”. A questo Belen Rodriguez ha replicato: “L’ho fatto proprio per questo“. Successivamente, inoltre, un’altra persona ha commentato:“Mi dispiace tanto perché per me eri uno dei volti di Mediaset”.

E ancora: “Ma che ca** sta combinando Pier Silvio? Mah! Comunque sei talmente brava che ti rivedremo in progetti ancora più belli. Ogni cambiamento non avviene mai per caso”. Parole che Belen Rodriguez non ha lasciato cadere nel vuoto: toglie ogni dubbio confermando che lasciare Mediaset è stata una sua decisione: “Io me ne sono andata”.