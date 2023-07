Temptation Island, dopo la seconda puntata una nuova segnalazione su uno dei protagonisti. Segnalazione pesante su Manuel, il fidanzato di Francesca. Un breve riassunto: è stata lei a scrivere al programma condotto da Filippo Bisciglia. Stanno insieme da 2 anni e 4 mesi e lei vuole capire se ha un futuro o meno questa storia d’amore. Perché è successo più volte in questi anni che Manuel la lasciasse per un mese per poi tornare tra le sue braccia. Vuole dunque capire se lui ha intenzioni serie oppure no.

Durante la clip che abbiamo visto nella puntata d’esordio, Manuel non ha proferito parola. Ma non appena è arrivato al villaggio dei fidanzati si è subito lasciato scappare una confidenza che ha deluso e mandato su tutte le furie la sua compagna: ogni volta che ha lasciato Francesca, ha sempre avuto rapporti con altre ragazze. Ascoltate queste parole nel pinnettu, lei è trasalita. Non ne aveva idea, ha spiegato.

Temptation Island, segnalazione su Manuel

Nella seconda puntata di Temptation Island, che è andata in onda lo scorso lunedì. Manuel ha ribadito che sente la necessità di avere i suoi spazi e parlando con una delle single, ha spiegato che sì, in un futuro lontano vede Francesca come mamma dei suoi figli, ma ad oggi non si sente pronto per il matrimonio. E vuole continuare a conoscere altra gente.

Francesca, dal canto suo, ha detto di esserci rimasta male per l’atteggiamento del suo compagno. E ha maturato di non essere più disposta ad esserci sempre per lui tutte le volte che decide di concedersi qualche scappatella. Poche ore fa, a questo proposito, la nuova segnalazione su Manuel tra le Storie di Deianira Marzano, che ha ripostato il messaggio di una sua fan.

“Quello di Temptation Island mi scriveva sempre, anche prima di partire“. “Per me lui non è innamorato, altrimenti non ti intrattieni con altre a parlare”, dice l’utente su Manuel. Secondo l’esperta di gossip, che ha viso anche le chat, non sarebbe poi così strano dal momento che lo stesso volto del docu-reality ha ammesso di avere tradito la fidanzata.