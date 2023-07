Temptation Island, trasmesso lunedì da Canale 5, è stato il programma più seguito della prima serata con 3.476.000 spettatori e il 26.3% di share. Un vero successo per il reality show condotto da Filippo Bisciglia, che sui social ha festeggiato la vittoria contro la concorrenza con un video pubblicato sul suo account Instagram. “Infinitamente Grazieeeeee… si sale, voi con Noi siete, noi con Voi siamo TEMPTATION ISLAND #primitweetmondo #comesempre #temptationisland”, ha scritto il conduttore entusiasta.

La seconda puntata di Temptation Island non ha deluso le aspettative dei telespettatori con il falò di confronto immediato di Manu e Isabella, le liti e i video che hanno fatto infuriare fidanzati e fidanzate. Dopo un anno di stop il reality show delle tentazioni è tornato più in forma che mai conquistando il pubblico a casa e i social, dove l’hashtag #temptationisland è stato il più utilizzato durante la serata di lunedì 3 luglio.

Temptation Island 2023, il retroscena della tentatrice Ilaria Gallozzi

Sono tante le curiosità che ruotano intorno a Temptation Island e a raccontare qualche retroscena ci ha pensato Ilaria Gallozzi, tentatrice che nel 2020 mise a dura prova la coppia composta da Antonio e Annamaria. Sul suo profilo Tik Tok, l’ex tentatrice ha commentato le nuove coppie svelando anche il cachet che prendono i single che devono stare all’interno dei villaggi delle fidanzate e dei fidanzati.

“I single vengono pagati giornalmente. – ha rivelato Ilaria Gallozzi, che ha partecipato all’edizione del 2020 – Temptation Island è registrato, molte cose non le mandano in onda tipo l’eliminazioni dei tentatori o delle tentatrici. Ogni due o tre giorni i fidanzati o le fidanzate sono chiamati a eliminare uno o due single, quelli con i quali non hanno interagito molto. Rimangono fino alla fine le tentatrici o i tentatori che hanno instaurato un rapporto con un fidanzato. Al giorno un tentatore o una tentatrice guadagna dai 150 ai 200 euro”.

