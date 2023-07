Isabella e Manu sono la prima coppia che ha lasciato Temptation Island 2023. I due sono usciti una volta concluso il primo falò di confronto di questa edizione del reality show delle tentazioni. A chiederlo Isabella, a cui Manu ha risposto uscendo insieme alla fidanzata. I due hanno vissuto pochi giorni all’interno dei rispettivi villaggi per poi tornare a casa insieme. La coppia ha lasciato una intervista a Witty tv, nella quale hanno svelato alcuni retroscena.

Manuel Marascio e Isabella Recalcati, sono fidanzati da tre anni e mezzo, vivono entrambi a Milano, ma provengono da realtà molto differenti. Lui vive in un quartiere popolare, mentre lei vive in centro e questa differenza sembra essere stata alla base dei loro problemi. I due si sono rivolti a Temptation island per scavare in fondo e capire i reali sentimenti che provano l’uno per l’altra.

Temptation Island 2023, le prime parole di Isabella e Manu

“Mi mancava”, ha rivelato Manu parlando dei momenti vissuti lontano dalla fidanzata durante i pochi giorni di permanenza a Temptation Island. “Potevano esserci due milioni di ragazze dentro, tanto la mia testa era sempre a Isa. Il fatto di non vedere mai video mi faceva stare male, perché non la vedevo. Quindi stavo impazzendo”, ha detto ancora il fidanzato. “Mi sono trovata bene con gli altri compagni, però posso stare con un sacco di persone ma lui è lui”, sono state le parole di Isabella.

Manu e Isabella hanno parlato del falò di confronto, il primo di Temptation Island 2023. “Lei è istintiva… Ho detto ora questa qua mi chiama, ha visto un video, non le è andato bene quello che ho detto e mi lascia. E invece… meno male”, ha raccontato Manu alle telecamere di Witty. “Io sono rimasta tanto male per le cose che ho visto. Mi sono sentita come se veramente ti chiedessi delle cose assurde. Cioè io non credo di chiederti delle robe assurde. Poi certo su delle cose ci dobbiamo sicuramente lavorare fuori. Ci dobbiamo lavorare proprio insieme, non tu da una parte e tu dall’altra”, ha spiegato invece Isabella.

E sul futuro Manu è certo, dopo l’esperienza a Temptation island 2023 il suo desiderio è quello di andare a vivere con la fidanzata Isabella. “Io non vedo l’ora di andare a vivere con lei e poterla vedere tutte le sere quando torno a casa da lavoro. Il mio desiderio è quello. Purtroppo non mi so gestire e ogni volta mi viene da piangere quando parlo di lei”. Per guardare l’intervista clicca qui