Tra le sette coppie che partecipano a Temptation Island 2023 ci sono anche Isabella e Manu. Manuel Marascio e Isabella Recalcati, sono fidanzati da tre anni e mezzo, vivono entrambi a Milano, ma provengono da realtà molto differenti. Lui vive in un quartiere popolare, mentre lei vive in centro. E proprio queste differenza hanno portato non pochi problemi di coppia. A chiamare Temptation island è stato Manuel che, nonostante sia innamorato di della fidanzata, non riesce a trovare un punto di incontro su dove cercare casa.

Almeno questa la versione dei fatti dichiarata durante il video di presentazione della coppia, perché secondo diverse segnalazioni a scrivere a Temptation Island sarebbe stata Isabella. A fornirlo è Giusi Alemanno, che ha partecipato ai casting di Temptation Island lo stesso giorno di Isabella e Manuel, insieme al fidanzato Salvatore.

Isabella e Manu, svelato il finale di Temptation Island

Secondo quanto scrive Fanpage.it, ragazza sostiene che Isabella abbia costretto il fidanzato Manuel a partecipare, inviando la candidatura a sua insaputa, con il solo scopo di entrare nel mondo della tv. “È tutto falso, lui è stato costretto da lei. Lei ha fatto la domanda con il nome di lui solo per entrare in tv”, ha scritto Giusy sotto al post di presentazione della coppia.

Ora una nuova segnalazione su Isabella e Manuel. Segnalazione che addirittura parla di un amico speciale nella vita della ragazza. A riportare la segnalazione Deianira Marzano: “Conosco molto bene la signorina Isabella, quella che sta partecipando con Manuel a Temptation Island. Beh fosse solo il problema che lei pare sia classista! Nel nostro ambiente di lavoro, che è lo stesso, si vocifera che abbia anche un ‘amico’ speciale”.

Ma c’è anche chi è intervenuto per parlare del fidanzato Manuel, che nel corso di Temptation Island si è lamentato del comportamento di Isabella: “Conosco benissimo Manuel e Isabella. Lui è davvero così, vive nel quartier Tessera (zona di Cesano Boscone) e cerca di dare tutto per lei. Lei molto altezzosa e lo tratta davvero male. Quello che dice Manuel è verissimo”. Poi hanno svelato il finale: “Tutto finto, sì. Cioè lui è davvero succube e vittima, ma sono dentro per le telecamere. Sono usciti insieme”.