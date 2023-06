Temptation Island è tornato su Canale 5 con il botto. Grande successo per il reality delle tentazioni ideato dalla Fascino di Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia. La prima puntata ha infatti registrato 3.558.000 spettatori con il 26.14% di share. La prima puntata del 2021 aveva raggiunto 3.194.000 spettatori con il 20.96% di share. Le coppie che grazie a Temptation Island metteranno alla prova i loro sentimenti sono sette e sono sbarcate in Sardegna, precisamente nell’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula (Cagliari).

Le puntate sono state registrate ai primi di giungo e andranno in onda fino a lunedì 31 luglio, quando sapremo la decisione dei protagonisti. Tra le sette coppie anche Isabella e Manu (Manuel Marascio e Isabella Recalcati). Fidanzati da tre anni e mezzo, i due vivono entrambi a Milano, ma provengono da realtà molto differenti. Lui vive in un quartiere popolare, mentre lei vive in centro. A chiamare Temptation island è stato Manuel che, nonostante sia innamorato di della fidanzata, non riesce a trovare un punto di incontro su dove cercare casa.

Temptation Island 2023, che lavoro fa Isabella Recalcati

“Non vorrei sentirmi più inferiore a lei – ha detto Manuel alle telecamere di Temptation Island 2023 – Mi piacerebbe che mi considerasse una persona valida. Io faccio tanto per lei. Certi mesi per pagarle le cene sono rimasto senza un euro per diversi giorni. Quello che vuole lei però è talmente alto… lei dice che a Milano uno minimo deve guadagnare 6mila euro. La sua migliore amica ha un attico da un milione di euro. Io non mi posso permettere certe cose. Più le dai e più non le basta”.

Parole che ovviamente hanno scatenato il pubblico di Temptation island, che si è schierato con Manuel Marascio, che di mestiere fa il tranviere a Milano e studia per diventare istruttore di scuola guida. A questo punto il pubblico si è chiesto che lavoro fa Isabella. Isabella Recalcati si è laureata nel 2021 alla IULM di Milano in Relazioni pubbliche e comunicazione d’impresa. Nel 2017 ha ottenuto un contratto di lavoro stagionale con Borsalino come commessa. Nel 2019, invece, è entrata a far parte del team che gestisce lo show-room di Vivienne Westwood a Milano.

Isabella di Temptation Island stata junior social media manager per una società di consulenza che realizza campagne pubblicitarie per alcuni tra i più prestigiosi marchi di moda. Per tre anni ha lavorato per una società milanese che si occupa di fornire hostess, promoter, interpreti e modelle per eventi musicali e di moda. Il suo ultimo impiego è durato poco più di un anno (è stato uno stage) e l’ha vista impiegata come junior product manager per una società che si occupa di realizzare pezzi di ricambio elettronici.