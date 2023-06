“Lei? Tutto deciso…”. Elisa Isoardi, il conduttore se lo è lasciato sfuggire in diretta: svelato il suo destino

Sono giorni frenetici in casa Rai, manca infatti pochissimo per arrivare alla definizione del nuovo palinsesto: tante novità una delle quali riguarda Elisa Isoardi. Ospite ieri sera di Bruno Vespa a Porta a Porta, la conduttrice è stata al centro di un clamoroso spoiler. Nel corso della stagione Elisa è stata al timone di un nuovo programma: “Vorrei dirti che”. Programma prodotto dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, con Elisa Isoardi alla ricerca di storie emozionanti da raccontare.

>“Vi dico come sono usciti”. Temptation Island, soffiata bomba: svelato il clamoroso finale su Isabella e Manu

I protagonisti delle storie di “Vorrei dirti che” sono persone comuni che hanno contattato il programma, un format a metà strada tra il factual e l’emotainment, perché, con l’aiuto di Elisa Isoardi, vogliono ringraziare o chiedere scusa a una persona a loro cara. Per farlo, preparano un “piatto della memoria”, legato ai ricordi e ai gusti del destinatario della sorpresa.





Elisa Isoardi verso la conduzione di Linea Verde Life

In ogni puntata dello show, Elisa Isoardi arriva nella città in cui abita il protagonista della storia: insieme decidono il piatto da preparare, fanno la spesa e, una volta a casa, cucinano il piatto grazie anche all’aiuto di un cuoco, amico di Elisa. Un format che non ha avuto troppo successo con indici di ascolti soddisfacenti solo a tratti.

Il futuro, tuttavia, ha qualcos’altro in serbo per lei. E lo spoiler lo fornisce Bruno Vespa che, molto probabilmente, già conosce a menadito i palinsesti e si è lasciato sfuggire lo spiffero sulla collega.“Salutiamo Elisa Isoardi, alla quale auguriamo di condurre la prossima stagione di Linea Verde Life”, ha scandito Vespa nella puntata di Porta a Porta in onda il 28 giugno.

Vespa annuncia la conduzione di Elisa Isoardi a Linea Verde Life. Ognuno fa quello che gli pare. pic.twitter.com/B0a0oXpvGV — Giuseppe Candela (@GiusCandela) June 29, 2023

In attesa di ufficialità, sembra quindi chiaro che Elisa Isoardi e Monica Caradonna saranno le nuove conduttrici di Linea Verde Life, sostituendo Daniela Ferolla, che invece passa a Unomattina, e Marcello Masi, che passerà a Rai3.