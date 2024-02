Dopo il nuovo malore con conseguente svenimento di due settimane fa, Giuseppe Garibaldi non si è sentito nuovamente bene ed è stato trovato in bagno mentre vomitava. Stefano Miele e Grecia Colmenares hanno avvisato gli autori del reality e dopo un primo controllo il concorrente è stato fatto uscire dalla Casa del Grande Fratello. Durante la puntata del 14 febbraio Alfonso Signorini ha aggiornato sulle condizioni di salute del concorrente.

“Giuseppe sta bene, è sotto osservazione. I medici stanno valutando le sue condizioni. Non c’è nulla di grave, sta bene ma è giusto approfittare di questo momento per fare tutti gli accertamenti che il caso ritiene”. A rassicurare tutti ci ha pensato anche il fratello del gieffino, Nicola, che sul suo profilo Instagram ha scritto: “Ciao a tutti, volevo solo dirvi che mio fratello sta bene, quindi state tranquilli. L’importante è questo”.

Grande Fratello, come sta davvero Giuseppe Garibaldi: il nuovo aggiornamento del fratello

Ieri è arrivata una segnalazione a Deianira Marzano in cui si diceva che Giuseppe Garibaldi non sarebbe rientrato nella casa del Grande Fratello. Un messaggio di una persona vicina alla famiglia del bidello calabrese in cui si diceva chiaramente che il 30enne non sarebbe rientrato in casa.

“Ciao Deia, ho scritto anche ad Amedeo. Sono vicina alla famiglia di Giuseppe e pare che non tornerà, sta bene per fortuna. Ha fatto accertamenti ma era sotto stress pare, e quindi anche il GF non si vuole prendere questa responsabilità. Sicuramente poi lo spiegheranno loro”, si leggeva nel messaggio inviato alla pagina dell’influencer napoletana.

Niente di più falso però, perché a rispondere alla segnalazione ci ha pensato Nicola Garibaldi, il fratello di Giuseppe. “Diffidate da questi ‘amici di famiglia’, conoscenti o altro. Giuseppe sta bene, è sotto osservazione e maggiori informazioni verranno date dal profilo ufficiale del Grande Fratello”.