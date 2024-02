Situazione delicata al Grande Fratello per Grecia. In tanti la vogliono fuori dal programma e piano piano stanno infatti emergendo le ragioni, per le quali molti telespettatori hanno preso questa decisione. Stanno apparendo diversi commenti sul social network X, che hanno preso di mira l’attrice. Sono ore complicate per lei e non sappiamo come potrà reagire.

Infatti, le notizie che stanno circolando sul suo conto fuori dal Grande Fratello sono tutt’altro che positive. Grecia dovrà dare una sterzata improvvisa, altrimenti il rischio che la facciano fuori è sempre più alto. Ma per quale ragione si è arrivati a tanto astio nei suoi confronti? Lo ha spiegato nei minimi dettagli un’utente, ma anche altri le hanno dato ragione.

Grande Fratello, Grecia rischia di andare fuori: cosa succede

Il suo posto al Grande Fratello sembrerebbe essere sempre più a rischio per Grecia. Infatti, quest’ultima la vorrebbero fuori come spiegato dal primo internauta che implicitamente ha fatto capire tutto: “Qui bisogna iniziare a giocare di strategia anche da fuori ragazzi. Non so come dirvelo, a prescindere dalle situazioni che si sono create sappiamo tutti chi merita di uscire in questo televoto. Quella persona non è Sergio e neanche Bea”.

E infatti altri si sono dimostrati concordi e vorrebbero eliminare la Colmenares per i suoi comportamenti con Beatrice: “Esatto, votiamo Sergio e fuori Grecia. La vedeva star male ed è rimasta impassibile“. E ancora: “Bisogna mandare al televoto eliminatorio Grecia Vomitares. La larva! Finora ha vissuto di rendita, fuori”. Giudizi davvero durissimi e implacabili.

#GrandeFratello

Bisogna mandare al televoto ELIMINATORIO

GRECIA VOMITARES

LA LARVA! Finora ha vissuto di RENDITA!!



FUORI🛑 pic.twitter.com/C3ADRe745a — Annalisa * (@Annalis65717565) February 16, 2024

Esatto. Votiamo Sergio. Fuori Grecia ❌️❌️❌️ ieri sera la vedeva stare male. Impassibile è rimasta #GrandeFratello — Lulu' (@glori555black) February 16, 2024

Vedremo se quindi Grecia Colmenares finirà davvero al televoto eliminatorio, dato che i sostenitori di Beatrice e Sergio si starebbero alleando per salvare questi ultimi due concorrenti.