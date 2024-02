Al Grande Fratello è tempo di grandi emozioni per Mirko, da poco rientrato nella casa per trascorrere alcuni giorni con Perla. Lui è finito tra le lacrime e subito ha raccontato che si è commosso a causa di Marco Maddaloni. E, sempre davanti alla sua ex fidanzata, ha raccontato i motivi di questo stato d’animo improvviso. Ha faticato moltissimo a parlare di tutto questo.

I telespettatori del Grande Fratello, che hanno ora visto Mirko in lacrime, stanno tifando in larga parte per il ritorno di fiamma con Perla. La speranza di molti è che possano ritrovare la serenità perduta in passato e ricomporre la coppia. Queste saranno ore decisive per un riavvicinamento totale e poi potrebbero godersi l’eventuale relazione al di fuori del reality.

Grande Fratello, Mirko in lacrime per Maddaloni: cosa è successo

Nella casa del Grande Fratello Mirko non è riuscito a trattenere le lacrime e ha subito esclamato di fronte a Perla, mentre era intento a calmarsi: “Marco mi ha fatto piangere“. Lei ha chiesto maggiori delucidazioni su quanto accaduto e lui si è soffermato non solo su Maddaloni, ma anche su Letizia, che hanno detto cose speciali nei suoi confronti nelle ultime ore.

Mirko ha riferito che sia Maddaloni che Letizia hanno mostrato tanto affetto verso di lui e gli hanno fatto i complimenti perché è stato in grado di rendere migliore il clima tra Greta e Perla. Infatti, le due hanno ora anche un rapporto pacifico. La fotografa in particolare gli ha detto: “Infatti è grazie a te se loro hanno questo rapporto“. E Brunetti è apparso contento.

Quindi, Mirko ha apprezzato moltissimo questo gesto di Marco e Letizia, che lo hanno invitato a continuare su questa strada. E per lui le lacrime di commozione sono state immediate.