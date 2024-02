Grande Fratello, i fan di Perletti (Perla Vatiero e Mirko Brunetti) sono con il fiato sospeso. Solo mercoledì lui aveva fatto il suo ritorno nella casa, e niente poteva far presagire quello che è accaduto ieri pomeriggio. E dire che parlando della loro storia alla vigilia della scorsa puntata, Perla aveva detto: “Lo penso, mi manca tanto. Ho passati due mesi e mezzo con troppi pensieri confusi. Non so se è maturato nei miei confronti. Da lui non ho avuto una risposta su di noi, su cosa vuole, se mi vede nel suo futuro”.

“Devo vivermelo, devo vedere se riusciamo ad andare oltre a ciò che è successo. Nel momento in cui metabolizziamo tutto e ci sentiamo di fare un passo importante, vuol dire che è l’uomo della mia vita. Ma solo se riesco ad andare oltre. Vorrei ripartire dal primo anno che abbiamo vissuto, ma con due teste più mature”.





Grande Fratello, Mirko pizzica Perla: è geloso di Alessio?

Parole che una volta ascoltate avevano spinto Mirko a dire: “Sono le stesse domande che mi pongo io, le risposte le ricerco in maniera più profonda. Non è facile da gestire come situazione, stare insieme ci farà bene”. Di mezzo, non bastasse, ci si era messo anche Alfonso Signorini. Sua infatti è stata l’idea di far ritrovare i ragazzi, come regalo di San Valentino.

“Finalmente potete stare un po’ insieme. Abbiamo concesso a Mirko la possibilità di fermarsi qualche giorno in casa così che possiate stare del tempo insieme”. E Mirko aveva risposto: “Vi ringrazio, sono contento. Quei confronti di 10 minuti portavano poco, è bello e giusto rimettere le cose al loro posto”. Ma le cose, almeno per ora, a posto non sembrano destinate ad andarci.

Mirko ha puntato il dito contro Perla, infastidito dal suo rapporto con Alessio. Premette di non essere geloso ma dice: “Io vedo che lo stuzzichi”, aggiungendo poi di aver visto tra loro una complicità fatta di sguardi che lo ha lasciato perplesso. Secca la risposta di Perla: “Ma noi scherziamo”. Mirko, però, non sembra convinto. Sarà la fine per i Perletti?