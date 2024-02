Come sicuramente sapete, nella casa del Grande Fratello non è attualmente presente Garibaldi dopo il malore avuto nei giorni scorsi. Non ha potuto fare rientro nella puntata in diretta del 14 febbraio perché deve ancora riprendersi del tutto. Ma ora ecco uscire fuori una notizia dall’esterno del reality, riguardante il motivo principale che avrebbe scatenato il suo malessere.

Da quello che si è appreso finora sia durante l’appuntamento del Grande Fratello che dal fratello del bidello, Garibaldi è in buone condizioni e non c’è bisogno di allarmarsi sulla sua salute. Ma certamente il pubblico è rimasto sgomento, visto che parliamo di ben due malori in poche settimane. E potrebbe esserci una spiegazione dietro queste sue problematiche.

Grande Fratello, Garibaldi e il malore: “Perché sta male”

Nonostante non siano stati forniti molti dettagli dal Grande Fratello sulle cause scatenanti il malore di Garibaldi, c’è chi si è fatto un’idea ben precisa. Infatti, sul social network X è uscita fuori una teoria che metterebbe nei guai anche gli altri concorrenti, che inconsapevolmente potrebbero aver peggiorato la sua situazione clinica. Vediamo cosa è stato scritto.

Un utente dell’ex Twitter ha infatti affermato, parlando della salute di Giuseppe Garibaldi: “Duole dirlo ma il branco ha distrutto emotivamente Giuseppe, motivo per cui sta così male… Spiace un sacco, è l’unico davvero umano lì dentro”. Dunque, ci sarebbero critiche nei confronti anche dei suoi amici, che avrebbero creato troppa tensione con Beatrice e non solo.

Sono già arrivati like e quindi apprezzamenti a questo post dell’utente da altri internauti. Garibaldi potrebbe non riuscire più a sopportare quest’aria tesa nella casa del GF, che lo avrebbe messo a dura prova. Vedremo se ci saranno conferme o no in tal senso.