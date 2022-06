“Devi stare zitta”. Barbara D’Urso fuori di sé, lite con l’ospite in diretta: “Pazienza finita”

Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque incontenibile nella puntata di mercoledì primo giugno. Stiamo arrivando quasi alla fine della stagione televisiva del suo programma, ma la tensione è comunque molto alta. La padrona di casa ha infatti avuto un battibecco in piena diretta con un’ospite, che l’ha fatta indispettire per alcuni comportamenti considerati non idonei. Il pubblico e gli altri presenti in studio hanno assistito a questa scena e a minuti interminabili di grosse polemiche.

Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque è solita toccare l’argomento Isola dei Famosi. Infatti, ha invitato tra le altre Guendalina Tavassi, che non è però la protagonista dello screzio con Carmelita, la quale ha svelato un segreto sul fratello Edoardo: “Dovete sapere che lui ha una cotta per Soleil Sorge. Sì, Edo è innamorato perso di Soleil. Lui non sa ancora che lei arriverà presto a L’Isola. Perché credo che lei entri lunedì prossimo e lui non se lo immagina”. Ma oltre a questo è anche scoppiato il caos davanti alle telecamere.





Barbara D’Urso, a Pomeriggio Cinque lite con un’ospite

Dunque, Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque si è inalberata perché l’ospite non l’ha ascoltata e ha continuato a creare problemi, durante la puntata. Infatti, altri ospiti non riuscivano a replicare alle sue parole e Barbarella ha tentato invano di toglierle la parola pacificamente. Questa persona ha parlato dei presunti ritocchini estetici all’Isola: “Secondo me l’Isola deve essere quel posto che uno torna che è più brutto perché, giustamente, ha fatto una vita sotto il sole”. Poi la polemica quando stava per parlare il dottor Lorenzetti.

Lo scontro verbale è avvenuto tra Barbara D’Urso e la dottoressa Dvora Ancona. Il tutto è cominciato quando quest’ultima ha affermato: “Lorenzetti è un professore che stimo e non vorrei litigare”. E Carmelita: “Allora taci un attimo”. E Dvora ancora: “Se mi volete far litigare mi alzo subito, io con un altro professore non vado a litigare, non ho più voglia di fare litigi per fare audience”. Dopo queste allusioni, la conduttrice Mediaset non ci ha visto più ed è partita in quarta.

E infine Barbara D’Urso si è rivolta così al medico chirurgo estetico: “La mia pazienza ha un limite, qui tutto vogliamo fare tranne che litigare. Infatti da un quarto d’ora ti sto pregando di calmarti e anche interrompere questo vocio continuo per far parlare gli altri”. E poi ha iniziato a parlare il collega di Dvora Ancona, Lorenzetti. Ma la tensione è stata molto alta.

