“Non deve più succedere”. L’ira di Barbara D’Urso, non può accettarlo: “Continuerò a lottare”

Nella giornata di lunedì 5 settembre Barbara D’Urso è tornata a condurre Pomeriggio Cinque. Ma è stato anche tempo di condividere un pensiero su Twitter. Da parte sua c’è stata una vera e propria denuncia contro una vicenda che ormai è diventata una piaga per la nostra nazione. Lei si è sempre battuta sempre in favore dei più deboli e di coloro che subiscono vessazioni. E ha confermato ancora una volta le sue intenzioni, con un bellissimo messaggio condiviso da tutti i suoi follower e non solo.

Un post molto significativo quello scritto da Barbara D’Urso, la quale ha fatto riferimento ad una storia trattata proprio durante Pomeriggio Cinque. Oltre ad esprimere la sua opinione in diretta televisiva, ha voluto fare di più e raggiungere con questa sua denuncia quanta più gente possibile anche attraverso i social. Infatti, in questo suo messaggio ha fatto anche un appello molto forte indirizzato ad alcune persone nello specifico. E indubbiamente in tanti seguiranno il suo consiglio.





Barbara D’Urso torna a Pomeriggio Cinque e fa una denuncia sui social

Durante l’appuntamento televisivo, Barbara D’Urso si è concentrata a Pomeriggio Cinque su un caso molto grave, ovvero l’assassinio di Alessandra Matteuzzi per mano dell’ex partner troppo geloso. La storia ha avuto dei retroscena agghiaccianti, visto che l’omicidio è avvenuto mentre la donna stava parlando al telefono con sua sorella. E Carmelita ha deciso di fare una denuncia anche su Twitter, nella speranza che situazioni simili siano sventate prima che l’irreparabile possa purtroppo concretizzarsi.

Questo il post di Barbara D’Urso: “Dal 2008 in tv, ma da molto prima nel mio privato, mi occupo di violenza sulle donne. Combatto per denunciare e per chiedere pene certe. Continuerò a farlo, perché storie come quella di Alessandra Matteuzzi non si verifichino più. E voi denunciate, denunciate sempre! #Pomeriggio5”. E ha pubblicato un frame della trasmissione Pomeriggio Cinque, in cui la presentatrice Mediaset era intenta a dialogare insieme alla sorella della vittima di violenza di genere.

Dal 2008 in tv, ma da molto prima nel mio privato, mi occupo di violenza sulle donne. Combatto per denunciare e per chiedere pene certe. Continuerò a farlo, perché storie come quella di Alessandra Matteuzzi non si verifichino più. E voi denunciate, denunciate sempre!#Pomeriggio5 pic.twitter.com/tgeqgp8cTP — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) September 5, 2022

Su Alessandra Matteuzzi era intervenuta anche Mara Venier in un’intervista al Corriere della Sera: “Mi sono liberata dall’ossessione degli ascolti. Già la scorsa stagione avevo dato spazio all’impegno, alle storie importanti, agli argomenti seri. Quest’anno lo farò ancora di più. Innanzitutto, mettendo al centro la violenza contro le donne. Nella prima puntata avrò ospite la sorella di Alessandra”.

