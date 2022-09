Mara Venier minacciata con un coltello. La donna si confessa ad Aldo Cazzullo del Corriere della Sera e racconta cosa succederà nella prossima edizione di Domenica In. La donna spiega che in questi ultimi anni si è liberata dall’ossessione degli ascolti. “Già la scorsa stagione avevo dato spazio all’impegno, alle storie importanti, agli argomenti seri. Quest’anno lo farò ancora di più”, racconta la zia al giornalista: “Voglio parlare della violenza contro le donne”.

E dice: “Nella prima puntata avrò ospite la sorella di Alessandra, la signora di Bologna massacrata a martellate dal compagno più giovane. Una storia terribile di ossessione, di possesso, di libertà negata, di violenza. Io ne so qualcosa”. Ed è a questo punto che, incalzata da Cazzullo, Mara Venier racconta qualcosa del suo passato davvero impressionante: “Ho avuto un compagno violento. Molto violento. Mi picchiava. È arrivato a cercare di uccidermi”.

Mara Venier minacciata con un coltello: la storia del suo passato

E ancora: “Mi ha aspettato sotto casa con un coltello. Questa è una cosa che non ho mai raccontato. Sappia solo che ho pagato un prezzo altissimo”. E alla domanda sul motivo e sull’identità dell’uomo, la Venier racconta: “Uno che non ha accettato la fine della nostra storia. Diceva di amarmi ancora. Ma questo non è amore”.

Racconta la Venier: “Sono uomini che si sentono proprietari del tuo corpo e della tua anima. E ti distruggono. Non soltanto con le botte o con le coltellate. Ti fanno sentire una nullità. Una cosa nelle loro mani. Io ho provato la paura. La paura della violenza fisica, e la paura di sporgere denuncia. Ma ero innamorata, e quando ami non vuoi vedere: l’amore ti porta a giustificare quasi tutto”.

E conclude: “Fu un grave errore. Alla fine sono stata costretta a denunciare, andavo sul set con due carabinieri di scorta. Ma avrei dovuto interrompere la spirale prima. A lungo è rimasto dentro di me qualcosa di irrisolto: la debolezza, la rabbia, l’incapacità di reagire… Purtroppo noi donne siamo fatte così. Quell’uomo non c’è più e io, alla fine, l’ho perdonato”. Grande donna Mara Venier.

