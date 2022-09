“Arriva l’ex di Amici”. UeD, colpo di scena. Da Maria a Maria: la grande novità per la nuova stagione

Un colpo di scena a Uomini e Donne. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate sul suo sito da Blasting News, all’interno del dating show di Maria De Filippi dovrebbe esserci spazio per un ex Amici. Sì, avete capito bene, la persona in questione passerebbe da un programma all’altro sempre di Queen Mary. Il pubblico ovviamente sta fremendo ed è sorpreso positivamente da questa novità inattesa. Essendoci già le registrazioni della trasmissione, di ora in ora stanno spuntando fuori le prime voci molto interessanti.

A breve vi diremo chi potrebbe esserci a Uomini e Donne, proveniente da Amici, due ex volti del dating show si sposano. La prima è stata una dama capace di conquistare il pubblico, tanto che dopo molti anni in tanti si ricordano di lei. . L’incontro con Giuseppe Tranquillino, però, era già avvenuto nel 2014. È stata la stessa dama a raccontare l’impressione che il cavaliere le fece. “Si presenta – ricorda Isabella Falasconi – era seduto al centro studio esattamente di fronte a me. Io lo guardo e i suoi occhi azzurri mi hanno subito colpito”.





Uomini e Donne, un ex Amici come corteggiatore?

Innanzitutto, ricordiamo che in veste di tronista ci sono Federico Nicotera, Federico Dainese, Federica Aversano e Lavinia Mauro. Si sta parlando in queste ore invece dei corteggiatori di Uomini e Donne e tra questi ci sarebbe un ex Amici. Complessivamente coloro che tenteranno di far innamorare i tronisti sono per ora una trentina, ma c’è un giovane ex protagonista nel talent show che farà di tutto per convincere Federica o Lavinia a uscire con lui. Ne vedremo dunque delle belle nelle prime puntate.

Secondo Blasting News, l’ex Amici in questione non farebbe parte della passata edizione del programma. Sarebbe un ballerino che ha sfiorato il serale in passato, ma il cui nome non è stato rivelato in maniera ufficiale. Sicuramente nei prossimi giorni scopriremo il suo nome e il suo cognome e poi potremo anche vederlo in una delle puntate di Uomini e Donne. Il pubblico adesso farà indubbiamente partire il toto-nomi per cercare di capire quanto prima chi sia questo ballerino che apparirà in studio.

Parlando di Amici 22, potrebbero ritornare il figlio di Gigi D’Alessio, LDA, e Nunzio Stancampiano. Entrambi potrebbero avere innanzitutto il ruolo di motivatori dei nuovi studenti che prenderanno parte al talent show. Per quanto riguarda Nunzio, potrebbe ambire anche ad altri incarichi. Staremo a vedere anche in questo caso cosa succederà.

