Novità su Amici 22, con il ritorno di due protagonisti nella scuola. Almeno così è quanto è stato riferito dal sito Blasting News, che ha parlato di importanti notizie riguardanti due personaggi che recentemente sono stati molto apprezzati dal pubblico. In attesa che possa arrivare il 18 settembre, data di inizio della trasmissione di Maria De Filippi, stanno iniziando a circolare i primi importanti rumor. Sono due le persone che potrebbero supportare i nuovi allievi, che entreranno nel talent show.

E tra l’altro su Amici 22 si era parlato anche di un altro ritorno in passato. Tommaso Stanzani ha infatti affermato: “Di quell’esperienza nel talent conservo tantissimi bei ricordi, sia durante le lezioni con i professori che in casetta con i miei compagni. Non so se sarei pronto per fare il professionista di Amici o se è quello che mi aspetto per la mia carriera. Sono sicuro che ho ancora bisogno di studiare. Maria De Filippi? Con Maria ci siamo sentiti perché ci tenevo a ringraziarla per quello che ha fatto per me”.





Amici 22, doppio ritorno in arrivo

Secondo le ultime voci, la padrona di casa di Amici 22 avrebbe contattato due ex protagonisti per un clamoroso ritorno nella scuola. E tra l’altro uno dei due potrebbe avere più ruoli, visto che Maria De Filippi vorrebbe puntare fortemente sulle sue doti umane nonché professionali. Ovviamente per loro si tratterebbe di un ulteriore salto di qualità nella loro vita lavorativa. Andiamo a vedere insieme di chi stiamo parlando e cosa potrebbero fare questi ex due volti, che nella scorsa edizione hanno fatto tanto bene.

Ad Amici 22 potrebbero ritornare il figlio di Gigi D’Alessio, LDA, e Nunzio Stancampiano. Entrambi potrebbero avere innanzitutto il ruolo di motivatori dei nuovi studenti che prenderanno parte al talent show. Per quanto riguarda Nunzio, potrebbe ambire anche ad altri incarichi. Blasting News ha rivelato che potrebbe pure diventare ballerino professionista del programma e conduttore dei daytime, che vanno in onda su Witty Tv. Non resta che aspettare eventuali annunci ufficiali della redazione.

LDA qualche tempo fa ha invece esclamato: “Maria è una donna tanto impegnata. C’è una stima reciproca incredibile. Colgo l’occasione per salutarla. La ringrazio per tutto quello che ha fatto per me e per tutti i ragazzi della scuola di Amici. Maria è una donna incredibile. Sto lavorando tantissimo al nuovo disco. In merito al Festival di Sanremo posso dirvi che sarebbe un sogno”.

“Mi sono fatta male”. Incidente per l’ex Amici: si mostra così e rivela subito cosa le è successo