“Mi sono fatta male”. Incidente per l’ex Amici: si mostra così e rivela subito cosa le è successo

Brutte notizie per un’ex concorrente di Amici. Un incidente ha costretto la ragazza a recarsi dal medico perché non è in condizioni fisiche ottimali. Stiamo parlando di Carola Puddu, che ha avuto un infortunio che la costringerà a rimanere a riposo. A pubblicare la foto è stata la stessa ballerina, che si è immortalata con mascherina indossata e l’attenzione spostata sulla parte del corpo che ha subito problematiche. Immediatamente sono arrivati dei commenti da parte degli utenti per supportarla in questo momento.

Dunque, l’ex Amici Carola Puddu ha avuto un infortunio e la foto sta già spopolando. Intanto, parlando della nuova edizione del talent show di Canale 5, chi rischia di non esserci è Mattia Zenzola. Il ballerino che sembrava sicuro del banco. Mattia si era dovuto ritirare poche settimane prima dell’inizio del serale a causa di un serio infortunio al piede. Pare che non sia scontato il suo arrivo, si è saputo che il giovane protagonista della passata stagione del talent-show, attualmente starebbe sostenendo i provini. (Leggi anche Nunzio di Amici, che fine ha fatto? La notizia sul discusso ballerino è pubblica)





L’ex Amici Carola Puddu ha avuto un infortunio

Come ha ricordato il sito Novella 2000, l’ex Amici 21 Carola Puddu è stata vittima di un infortunio già in passato. Dopo aver accusato un problema decisamente serio ad un ginocchio, si era sottoposta a riabilitazione ma poi si era guarita del tutto riuscendo anche ad essere accolta nella scuola di Maria De Filippi. Ora, questo nuovo inconveniente che sicuramente la rallenterà ancora. Ma tutti sono convinti che reagirà a dovere anche questa volta e ben presto potrà di nuovo tornare a incantare tutti col ballo.

Questa la rivelazione di Carola Puddu sul suo profilo Twitter: “Scapola instabile, ma ci stiamo lavorando”. Quindi, ha avuto un infortunio che le ha arrecato problemi ad una scapola, anche se non sappiamo precisamente come si sia procurata questo danno fisico. Come detto precedentemente, i suoi fan si sono subito messi al suo fianco: “Ha l’occhio lucido, amore mio, forza che supererai anche questa”, “Tutto il mio cuore per te, piccola stellina”, “Tu ti devi riguardare assolutamente”, ha aggiunto un altro utente.

Scapola instabile ma ci stiamo lavorando 💪🏼 pic.twitter.com/OKDLLzIKT7 — Carola Puddu (@alorac_22) August 29, 2022

Carola Puddu è originaria della regione Sardegna e ha frequentato la scuola di danza dell’Opera di Parigi, in Francia. La ragazza è stata eliminata al televoto nel corso della quarta serata del serale di Amici 21. Per quanto riguarda i suoi sentimenti, aveva confessato di avere un debole per Luigi, anche se quest’ultimo non ha mai confermato di provare la stessa cosa.

