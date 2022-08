“Sono loro”. La foto conferma il gossip: Nunzio e Cosmary di Amici pizzicati così

Nunzio e Cosmary di Amici. Il gossip era scoppiato qualche settimana sul web, dopo che il ballerino dell’ultima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi e una sua compagna di scuola erano stati avvistati insieme ai giardini di Naxos, a Taormina. Come riportava il sito Isa e Chia i due ex compagni di classe erano stati visti ridere e baciarsi, ma oltre a qualche voce non c’era stata nessuna foto a conferma.

Alcuni tweet parlavano anche di un bacio scambiato tra i due. Cosmary è stata fidanzata con Alex, cantante dell’ultima edizione di Amici, ma a luglio è arrivata la conferma dell’addio. Poco prima il cantante aveva dedicato alla fidanzata l’uscita del suo primo album e sui social aveva pubblicato una sua foto con un cuore rosso.





Nunzio e Cosmary di Amici: la foto mano nella mano

Poi l’addio e la notizia confermata da entrambi e il gossip su Nunzio e la ballerina, che a poco dalla bomba ha deciso di rispondere con una Instagram Story: “Mi dispiace che a volte si parla senza conoscere la realtà dei fatti dal principio, io sono sempre stata la persona che avete conosciuto, sono trasparente e forse questo è sia un mio pregio che un mio difetto perché a volte vorrei riuscire ad essere come gli altri, un po’ più furba a far vedere le cose com’è conveniente per la persona ma non è da me”.

“Spero che chi mi segua lo faccia per il percorso artistico e per la persona che sono che va oltre le questioni private sentimentali di cui non conoscete gli avvenimenti”, aveva scritto Cosmary, beccandosi anche un ‘non seguire più’ dall’ex fidanzato Alex. Il cantante non ha più commentato la vicenda, alla quale aveva messo un punto lo scorso 5 luglio e ha defollowato anche Nunzio.

Ma invece di attaccare tutti #cosmary perché nessuno parla del fatto che quando #nunzio ha sempre detto che per lui Alex è come un fratello e ciononostante si mette con la sua ex?guardiamo tutta la situazione e non solo quello che ci fa comodo! — Angela (@SofiAngy2195) August 28, 2022

In queste ore è arrivata un’altra segnalazione su Nunzio e Cosmary e a pubblicarla è stata l’influencer Deianira Marzano: nella foto si vedono i due presi per mano. Secondo il sito Webboh, quest’estate i due ragazzi avrebbero trascorso un romantico soggiorno a Taormina e sarebbero già passati alle presentazioni in famiglia.

