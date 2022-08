“Li hanno visti baciarsi”. Nunzio e la ballerina di Amici beccati: la soffiata

Nunzio e l’ex di Amici insieme? È la domanda che in queste ore sta circolando sul web, dopo che il ballerino dell’ultima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi e una sua compagna di scuola sono stati avvistati insieme ai giardini di Naxos, a Taormina. Come riporta il sito Isa e Chia, pare che il giovane siciliano, uno dei più discussi dell’ultima edizione di Amici, sia stato visto in compagnia di una ex allieva della scuola.

Ovviamente le domande e i tweet sono circolati prepotentemente. Una nuova coppia in vista? così sembra, almeno secondo le segnalazioni giunte al sito che spesso si occupa dei programmi della De Filippi e alcuni tweet in cui si parla anche di un bacio scambiato tra i due ex compagni di classe. La ballerina vista con Nunzio è Cosmary, fresca di addio dal fidanzato Alex. I due si erano conosciuti proprio nella scuola di Amici ma a luglio è arrivata la conferma dell’addio. Poco prima il cantante aveva dedicato alla fidanzata l’uscita del suo primo album e sui social aveva pubblicato una sua foto con un cuore rosso.





Nunzio e l’ex di Amici Cosmary insieme: “C’è stato un bacio”

Poi le voci di crisi e alcune frasi di lui, pronunciate durante un’intervista rilasciata a Casa Chi e che avevano fatto presagire la fine dell’amore con la compagna di classe. Alla fine anche Cosmary era stata costretta a parlare chiedendo però ai fan di essere comprensivi: “Vi prego di rispettare questo momento, di essere comprensivi, ho bisogno di sorridere e ho bisogno di leggerezza! Il mio lavoro è la cosa che più mi rende felice ora e voglio concentrarmi su quello”.

Anche il cantante aveva parlato della rottura dalla fidanzata: “Da settimane abbiamo interrotto la nostra relazione per motivi dettati da una diversità in molti fattori”. Ora la bomba sul ballerino siciliano e Cosmary, segnalata da molti fan al sito Isa e Chia. Segnalazione in cui si parla di un bacio tra i due. Vero o gossip? Questo non è dato sapere, ma in queste ore proprio la ballerina è intervenuta per commentare la notizia.

Nunzio e l’ex di Amici Cosmary, la ballerina interviene: “Mi dispiace che a volte si parla senza conoscere la realtà dei fatti dal principio, io sono sempre stata la persona che avete conosciuto, sono trasparente e forse questo è sia un mio pregio che un mio difetto perché a volte vorrei riuscire ad essere come gli altri, un po’ più furba a far vedere le cose com’è conveniente per la persona ma non è da me. Spero che chi mi segua lo faccia per il percorso artistico e per la persona che sono che va oltre le questioni private sentimentali di cui non conoscete gli avvenimenti”. Dopo la notizia Alex ha defollowato da Instagram l’ex fidanzata e Nunzio.

