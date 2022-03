Ancora un colpo di scena per Barbara D’Urso. L’azienda Mediaset è stata abbastanza in difficoltà in questi giorni, perché costretta ad assumere una decisione su un’ipotesi che ovviamente non aveva certezze sul fatto che potesse verificarsi realmente. E infatti è arrivata una grossa e inattesa sorpresa nelle ultime ore, che ha fatto cambiare idea al ‘Biscione’. La nuova scelta fa riferimento a ‘La Pupa e il Secchione’, che ancora una volta deve dunque cambiare la sua programmazione.

Su Barbara D’Urso erano uscite voci negative nelle ore precedenti. A ‘Pomeriggio Cinque’ gli ascolti sono migliorati, anche se era sempre stata nell’aria la possibilità che le potessero chiudere il programma. Una delle ultime puntate della trasmissione di Canale 5 ha infatti conquistato 1 milione e 766mila telespettatori (15,57% di share). Niente male, insomma. Anche se il futuro resta incerto. Ora, andiamo a vedere invece cosa è stato deciso sul reality ‘La Pupa e il Secchione’.





Ad anticipare la notizia su ‘La Pupa e il Secchione’ di Barbara D’Urso è stato il sito ‘BubinoBlog’. Ormai era stato disposto che il nuovo appuntamento della trasmissione di Italia Uno sarebbe andato in onda nella giornata di venerdì primo aprile. Ma clamorosamente si è materializzata una situazione incredibile e inattesa. Mediaset infatti pensava che la nazionale italiana di calcio potesse centrare la finale per l’accesso ai Mondiali in Qatar, ma questo non si è verificato a causa della sconfitta con la Macedonia del Nord.

L’Italia del commissario tecnico Roberto Mancini non si è qualificata alla finale con la nazionale lusitana di Cristiano Ronaldo e dunque martedì 29 marzo sarà costretta a giocare semplicemente un’amichevole con la Turchia. Quindi, questa sfida è considerata poco interessante e Mediaset ha stabilito che potrà dunque giocarsela. E ha preso la decisione di cambiare il palinsesto e di rimettere ‘La Pupa e il Secchione’ in quella data. Niente più l’1 aprile, ma appuntamento proprio al 29 marzo.

Intanto, sembra vicinissimo o addirittura sembra essere già avvenuto il ritiro di Flavia Vento da ‘La Pupa e il Secchione’. Barbara D’Urso, come anche confermato in diverse occasioni, ha fatto di tutto per convincerla a restare nella trasmissione, ma pare che le sue opere di convincimento non siano andate in porto. Vedremo dunque il 29 marzo se ci sarà qualche annuncio ufficiale.

