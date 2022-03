UeD, la rivelazione del cavaliere dopo un momento difficile. I fan del programma resteranno senza parole non appena appresa la notizia. Lo avrebbe rivelato lui stesso al Magazine del programma, raccontando tutti i dettagli della vicenda. Problemi di salute per l’ex frequentazione di Gemma Galgani, su cui ha spiegato i rapporti ad oggi. Ecco cosa è successo.

L’ex cavaliere di UeD avrebbe fatto fronte a “Un’esperienza di grande sofferenza”. Lo avrebbe ammesso solo oggi Costabile Albore fornendo tutti i dettagli della vicenda. L’ex cavaliere ha reso noto di avere avuto seri problemi di salute.





Non solo la morte di sua sorella, ma anche l’infarto. Infatti alla luce di questo Costabile Albore è stato ricoverato per accertamenti e cure: “Infatti ho subito due interventi a breve distanza” e ha poi aggunto: “Le coronarie occluse e mi hanno messo quattro bypass. Anche le carotidi erano occluse”, raccontandolo nel corso dell’intervista rilasciata al Magazine di UeD.

Un momento decisamente delicato che adesso sta andando incontro a un periodo di ripresa. Scongiurato il peggio Costabile Ardore sta vivendo un momento di recupero per tornare in forze. Poi non poteva mancare nel corso della stessa intervista qualche riferimento ai rapporti con Gemma Galgani ad oggi, nonostante Costabile non faccia più parte del parterre maschile del programma.

“Non ci siamo più sentiti”. Eppure l’ex cavaliere non ha mai smesso di guardare il programma e notare che la dama tende molto spesso a voler essere al centro dell’attenzione, ha ammesso Costabile. Ma adesso è sempre meglio concentrarsi sulla salute e l’affetto che i fan gli dedicheranno.

“Sei fuori”. Amici 21, eliminazione clamorosa al serale: l’allievo lascia il banco in lacrime