Non si calmano le acque in casa Mediaset, il caso Barbara D’Urso continua a far discutere: dai semplici telespettatori alle colleghe top come nel caso si Milly Carlucci. Barbara, inutile dirlo, ha lasciato un segno profondo nella tv italiana: “Non te lo meritavi – scrive un’utente – Hai portato praticamente avanti la baracca da sola, per anni. Scandalosi. E quanta cattiveria leggo su di te, sui social. Puoi piacere o meno, ma resti sempre una grande professionista. Solidarietà a te, Barbara”.

Tra i tanti volti noti a parlare era stata, tra le altre, Miriana Trevisan: ex stellina di Non è la Rai e ultimamente vista al Grande Fratello Vip dove si è distinta alla grande. “Mi sembrava che lei e Pier Silvio Berlusconi avessero un buon rapporto. Lei la vedrei bene ovunque, anche a Sanremo, ma credo che lei debba continuare a trattare i casi di cronaca”, ha detto Mirian. Poi è stata la volta di Milly Carlucci.





Barbara D’Urso, dopo l’esclusione da Mediaset parla Milly Carlucci

Intervistata da DavideMaggio.it ha detto: “Barbara è una grandissima professionista. Le faccio un in bocca al lupo grandissimo in modo che la sua carriera, ovunque lei sceglierà di andare, continui con lo stesso strepitoso successo che ha avuto sinora” ha commentato Milly in merito all’addio di Barbara. Non è chiaro quindi se sbarcherà a Ballando con le stelle ma i rumor sono forti.

Barbara D’Urso, da parte sua, non si è più esposta dopo la lunga intervista al Repubblica in cui raccontava tutta la sua delusione. “Il sentimento dominante? Il dolore, unito allo sgomento e alla rabbia. La cosa che mi fa più male è che non mi hanno permesso di salutare il mio pubblico. E con quel comunicato hanno fatto pensare che fossi d’accordo nella decisione”.

“Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio 5”. Io non ho concordato niente. Voglio dire la mia verità, far sapere come sono andate le cose. Ne ho sopportate tante — forse un giorno lo racconterò — ho messo la testa sotto l’acqua, perché lavoravo con passione. Ma questa volta no”.