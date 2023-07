Federico Fashion Style nella bufera. Critiche a non finire per l’hair stylist di Anzio diventato famosissimo tra i vip e anche in tv: tutta colpa del nuovo post su Instagram. Lo avevamo lasciato in lacrime, disperato sabato scorso. Così si era fatto vedere dai suoi fan, cui con la voce rotta aveva raccontato il dramma che sta vivendo. Deve abbandonare la sua casa su espresso ordine dei giudici nella causa di divorzio con l’ex moglie, Letizia Porcu. “Oggi è un giorno molto brutto per me perché tra qualche giorno dovrò lasciare la mia casa”, ha detto piangendo.

>“Vi devo dire una cosa su Barbara D’Urso”. Milly Carlucci, in cattedra osa sale lei: sul futuro della collega non ha dubbi

“Io sono nato e cresciuto in questa casa, che mi hanno regalato i miei genitori, qui c’era tutta la loro vita, i loro sudori. Ho scelto tutto io nella casa, era la casa dei miei sogni”, ha aggiunto per poi parlare dei diritti dei padri separati. “Io sono distrutto perché sono qui a parlare anche a nome di altri papà che sono nella mia situazione. Papà che lavorano e poi si vedono togliere tutto per la cattiveria”, ha detto sfogandosi.

Leggi anche: “Ora sono di nuovo felice”. Federico Fashion Style, la ex è una persona nuova: chi è il compagno





Federico Fashion Style nella bufera per le ultime foto

“Non è giusto, ci deve essere una legge che tutela i papà e tutte le persone che amano i propri figli. Mi tolgono la casa perché il giudice ha deciso di affidarla a lei (l’ex moglie, ndr)”, aveva continuato sempre in lacrime. Poi, 24 ore dopo, Federico Fashion Style è riapparso su Instagram, ma con tutt’altro spirito e in un altro contesto.

“E la prima è andata! Mikonos 2023 saranno pochi giorni ma intensi…”, ha scritto il parrucchiere delle vip sulla sua pagina Instagram praticamente il giorno dopo le lacrime e lo sfogo. I follower non ci hanno visto più: “O fingi o sei bipolare. Un momento ti disperi, il giorno dopo a fa il piacione in spiaggia. Mi sa che ci hai preso proprio per allocchi“, “Meno male che eri disperato per la casa …Che personaggio sei …”.

Pochi minuti e le critiche sono aumentate a dismisura per Federico Fashion Style e le sue foto in spiaggia e durante una festa: “Ieri stava piangendo disperato perché aveva perso la casa e poi così sereno in Grecia”, “Come smettere di piangere in maniera veloce”, “Dalla disperazione al book fotografico a MIKONS 2023 è un attimo … io boh”. Lui, dal canto suo, non ha replicato.