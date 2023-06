Federico Fashion Style lavora a tempo pieno e sta per inaugurare il nuovo salone romano, la ex Letizia Porcu è “di nuovo felice” insieme al nuovo compagno. Arrivano su Instagram le foto della 33enne, mamma di Sophie Maelle, accanto all’uomo che l’ha fatta innamorare. Con l’hair stylist di Anzio, nel frattempo, continua la guerra per l’affidamento della bambina e anche quella per il mantenimento. Più di una volta lui si è lasciato andare a sfoghi amari su quello che sta accadendo con la ex. Scontri per cui si è già rivolto un paio di volte alle forze dell’ordine, come documentato su Instagram.

Lei, invece, non ha mai commentato né replicato sui social alle esternazioni di Federico Fashion Style. Si gode questo momento di ritrovata serenità con l’uomo che pare averle ridato il sorriso. “l’ve heard a story, a girl, she once told me That I would be happy again”, scrive. Ovvero “Ho sentito una storia, una ragazza, una volta mi disse che sarei stata di nuovo felice”. Questa nuova relazione va avanti da un po’ di tempo ormai.

Federico Fashion Style, chi è il nuovo compagno della ex

Con lui la sua vita è cambiata, dice Letiza Porcu. Che ora si sente appagata grazie a Vincent Arena, classe 1983, deejay e produttore molto conosciuto all’estero. Hanno 7 anni di differenza e, ha raccontato lei, si sono incontrati in occasione di una prima di un film Disney a Roma lo scorso dicembre.

Fino ad aprile scorso l’uomo non aveva ancora conosciuto la figlia Sophie Maelle, che è nata nel 2017. Ora che questa storia si sta facendo seria, però, le cose potrebbero essere cambiate. “In passato sono stata una persona che pensava prima agli altri: venivano prima di me. Io venivo sempre per ultima. Mi veniva difficile stare su di me e così ho creato tantissimi rapporti di dipendenza. Poi, un bel giorno, ho deciso di mettermi in gioco e sono andata in terapia”, aveva spiegato Letizia dopo la separazione.

“A me personalmente ha aiutato tanto averlo e mi aiuta anche oggi come donna, mamma, figlia. Mi fa capire meglio tante cose. Sono soprattutto arrivata alla conclusione che in primis amo me stessa e sono certa che nella mia vita voglio e merito di essere felice”, aveva aggiunto la ex di Federico Fashion Style.