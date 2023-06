Federico Fashion Style, è successo dopo il ricovero in ospedale. Per il noto parrucchiere dei vip il periodo continua a non essere dei migliori. “Siamo esseri umani, a tutto c’è un limite. Posso accettare tutto, ma accuse gravi e inaccettabili solo a scopo di soldi non riesco ad affrontarle. Sto bene, tranquilli, è solo un crollo, ma i crolli fanno più forti le persone. Vi prometto che a tempo debito vi racconterò tutto e rimarrete scioccati!”, questa la scritta con cui l’hair stylist ha informato i fan del malessere che ha richiesto la necessità del ricovero. Ma le sventure non finiscono qui.

Federico Fashion Style va dai carabinieri. Prima l’annuncio ufficiale della separazione da Letizia Porcu, poi il coming out pubblico: per Federico Fashion Style gli ultimi mesi sono stati decisamente turbolenti e forse questa è stata la causa del crollo psico-fisico che lo ha condotto in ospedale. La foto del braccio con attaccata la flebo ha decisamente allarmato i fan, ma fortunatamente la situazione sembra poi essere rientrata.

Federico Fashion Style va dai carabinieri: cosa è successo

Ma il cielo continua a essere turbolento sopra la testa di Federico. Infatti nelle ultime ore sembra che il parrucchiere dei vip si sia diretto presso la caserma dei carabinieri ad Anzio. Il duro sfogo è avvenuto sui social e Federico ha fatto sapere: “Tempo al tempo. Non ce la faccio più!“. Poi una foto con tanto di didascalia in cui Federico ha tirato in ballo anche la figlia. “Tu sei la mia unica forza!”, inizia così il post, poi altri dettagli che continuano a fare cadere un velo di mistero su quanto può essere accaduto.

“Casualmente, dal mio portafoglio, prendendo il documento, ho trovato te. Sei in ogni parte di me, mia piccola Sophie, anche se oggi non ti ho sentito per varie ore. Un dolore immenso che spero nessuno di voi possa mai provare. Alla cattiveria non c’è rimedio“, ha aggiunto Federico Fashion Style nel post in cui ha mostrato il disegno della figlia. Potrebbe esserci di mezzo la battaglia legale che sta affrontando con l’ex moglie?

E a proposito di quanto accaduto, a rivelare qualche dettaglio in più sarebbe stato un articolo su Il Messaggero dove si legge: “Ancora una volta, l’oggetto del contendere sarebbe la figlia Sophie Maelle: il parrucchiere dei vip ha infatti lasciato intendere che la donna gli stia impedendo di avere contatti con la bambina. E così nella giornata di giovedì Federico Lauri si è recato dai Carabinieri di Anzio, senza specificare il motivo, ma mostrando sui social un plico di documenti sul tavolo“.