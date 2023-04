Federico Fashion Style, Pasqua con i carabinieri. Prima per un motivo, poi per un altro queste feste sono a dir poco da dimenticare per il parrucchiere dei vip. Federico Lauri si è infatti dapprima recato in caserma perché non riusciva a rintracciare la madre di sua figlia, Letizia Porcu, e dunque trascorrere la giornata di domenica con la bambina che si chiama Sophia Maelle.

Come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate qui sotto, l’hair stylist di Anzio aspettava con trepidazione le ore 16 per stare con la figlia ma quando è andato a citofonare alla ex nessuno gli ha risposto. Da qui la decisione di rivolgersi alle forze dell’ordine per vedere riconosciuti i suoi “diritti di padre”.

Federico Fashion Style, furto in casa

Tornando al furto, anche questo racontato per filo e per segno tra le Storie di Instagram, i ladri si sarebbero introdotti nella casa della sua infanzia nella giornata di Pasquetta. “Eccomi qui, triste, ma eccomi. Siamo tutti sotto lo stesso cielo… Mi chiama mia mamma piangendo e dicendomi che a casa sua sono entrati i ladri”, racconta.

Tra le Storie, poi, Federico Fashion Style fa vedere ai fan le stanze messe a soqquadro tra armadi svuotati e cassetti aperti, eppure secondo lui qualcosa non torna: “Ma non è strano che non si siano presi le borse? Non è strano che un ladro non si prenda una Vuitton? Loro cercavano i documenti e soldi dell’azienda, li hanno trovati e li hanno presi. Hanno svuotato tutte le parti contenenti i documenti dell’azienda, hanno preso tutto, ma la cosa strana è che tablet e computer no”.

Ancora, mostrando i carabinieri dentro casa della mamma, Federico Fashion Style ribadisce che hanno portato via “i soldi, i documenti, tante stron*ate tra cui il Bimby, il Rolex, ma non le borse, non l’oro! Mi puzzano questi ladri… Ricordatevi che Dio è grande e ciò che oggi fate a me domani vi si ritorcerà contro, ma con gli interessi“.