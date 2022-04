“Sarà un reality, ci sarà uno studio, ci sarà il pubblico, tante dinamiche, tante storie, tanti secchioni e secchione, pupi e pupe, conosciuti e non conosciuti”, così Barbara D’Urso aveva annunciato al pubblico di Pomeriggio Cinque la nuova edizione de La Pupa e il Secchione.

Quest’anno Mediaset ha puntato su Barbara D’Urso – lo scorso anno il conduttore era il comico Andrea Pucci – e su un format tutto nuovo. Come molti sanno, infatti, l’edizione 2022 de La Pupa e il Secchione è caratterizzata dalla presenza di volti noti della televisione, del web e del gossip nostrano. I 22 concorrenti divisi in 11 coppie: pupe e secchioni, secchione e pupi vivono sotto lo stesso tetto e hanno il compito di scambiarsi il sapere e fondere i rispettivi universi di appartenenza. Rispetto alla scorsa edizione il programma va in onda da uno studio e c’è la partecipazione attiva della giuria composta da Soleil Sorge, Federico Fashion Style e Antonella Elia.





Barbara D’Urso e ascolti Pupa e Secchione: il post di Selvaggia Lucarelli

Come ormai è noto – numeri alla mano- La pupa e il Secchione show si sta rivelando un vero e un flop, è cosa abbastanza evidente ma Barbara D’Urso continua a congratularsi con il pubblico e a ringraziare i telespettatori pubblicando dei dati che ovviamente non sono reali. “Buongiorno!! Anche ieri su Italia1 ci avete regalato picchi di quasi 2 milioni di spettatori e del 15% di share con la #lapupaeilsecchioneshow !! Grazieeeee. E non sapete cos’è successo dopo la puntata!! Presto ve lo racconterò..#colcuore”, ha scritto Carmelita su Twitter.

Ovviamente La Pupa e il Secchione ha intrattenuto davanti alla televisione 1.246.000 telespettatori, pari al 8,41% di share ed è stato battuto dall’ultima puntata della fiction in onda su Rai Uno “Studio Battaglia”, che ha intrattenuto 4.224.000 spettatori pari al 19.7% di share e “Stasera tutto è possibile”, il programma condotto da Stefano De Martino in onda su Rai Due con 1.634.000 spettatori pari al 9.3 % di share.

Buongiorno!! Anche ieri su Italia1 ci avete regalato picchi di quasi 2 milioni di spettatori e del 15% di share con la #lapupaeilsecchioneshow !! Grazieeeee ❤️E non sapete cos’è successo dopo la puntata!! Presto ve lo racconterò..#colcuore❤️ pic.twitter.com/a1LXCiEpmK — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) April 6, 2022

A sbugiardare Barbara D’Urso ci ha pensato Selvaggia Lucarelli, che su Instagram, ha fatto notare come la conduttrice sia bravissima a fare “Propaganda Durss” e mettendo a confronto il post della conduttrice de La Pupa e il Secchione e i dati reali degli ascolti della quarta puntata della trasmissione Mediaset. Anche su Twitter, molti utenti hanno risposto al tweet di Barbara D’Urso facendole notare la figuraccia.

