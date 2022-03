Una formula completamente rinnovata: la nuova edizione, raccontata settimana dopo settimana da Barbara D’Urso, proverà, per la prima volta, l’esperimento di unire il clima brillante e ironico del programma con i contenuti più tipici del reality show.

La Pupa e il Secchione è tornato in televisione con una nuova formula con protagonisti assoluti delle 8 puntate i 22 concorrenti che già nel corso della prima puntata sono stati divisi in 11 coppie: pupe e secchioni, secchione e pupi. Compito principale dei concorrenti sarà quello di scambiarsi il sapere e fondere i rispettivi universi di appartenenza.

La Pupa e il Secchione 2022: dove si trova la villa dei concorrenti

Alcuni concorrenti sono già noti al pubblico, altri si faranno conoscere. Barbara D’Urso ha infatti stravolto il format originale inserendo personaggi conosciuti del mondo dello spettacolo come Flavia Vento, Paola Caruso, Mila Suarez (ex fidanzata di Alex Belli), Vera Miales (fidanzata di Amedeo Goria), Francesco Chiofalo e Marialaura De Vitis (ex fidanzata di Paolo Brosio).





Tra i secchioni ci sono invece Aristide Malnati, Nicolò Scalfi (ex campione di Caduta Libera), Mirko Gancitano (genero di Amedeo Goria) e Gianmarco Onestini. La nuova versione di “La Pupa e il Secchione show” unisce il clima ironico del format originale con i contenuti del reality show. Le coppie vivranno in una villa da sogno in cui i concorrenti si conosceranno e vivranno per due settimane. La location scelta dalla produzione de La Pupa e il secchione è una villa immersa nel verde nella provincia di Roma, precisamente a Tivoli Terme.

Si tratta della Tenuta S. Antonio, che sorge nei pressi delle sorgenti delle Acque Albule della cittadina laziale. È risalente al XVIII secolo e originariamente era di proprietà della congregazione dei frati Antoniani da cui prende il suo nome. La villa è circondata da un parco secolare di sette ettari in cui ci sono due fontane, una scuderia, un fienile e una piccola cappella gentilizia.