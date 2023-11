Ballando con le Stelle 2023 è decisamente entrato nel vivo. Il pubblico di Milly Carlucci è in attesa della terza puntata, che come sempre andrà in onda in diretta sabato sera, e finora il programma sta regalando molte soddisfazioni agli spettatori. Meno probabilmente alla conduttrice, che forse sperava di recuperare un po’ di terreno sulla trasmissione concorrente di Canale 5. Nei primi due confronti con Tu si que vales, ideato da Maria De Filippi e guidato dal trio formato da Alessio Sakara, Giulio Stabile e Martin Castrogiovanni, Ballando non è riuscito a sfondare.

Ma c’è ancora tempo e vedremo cosa succederà sabato 4 novembre. Intanto però, dalle pagine del settimanale Chi, arriva un super gossip su un concorrente. Concorrente che è sceso in pista da single dopo 12 anni di relazione con la sua ex storica. Ma chissà, potrebbe uscire accoppiato dal programma danzerino di Rai1 perché quando il giornalista gli chiede di descrivere il rapporto con la sua partner di Ballando con le Stelle fa una rivelazione interessante.

Ballando con le Stelle, il concorrente e la sua partner escono insieme

“Abbiamo un buon rapporto professionale, stiamo uscendo insieme anche fuori dallo studio, a pranzo e a cena, ma più che altro per stabilire un rapporto a livello umano che ci aiuti a conoscerci meglio per togliere l’imbarazzo nel ballo. Ci troviamo bene a tutti i livelli”, ha detto Lorenzo Tano parlando di Lucrezia Lando.

Assume così tutt’altro significato la risposta data dal figlio di Rocco Siffredi a Selvaggia Lucarelli. “Se mi piace (Lucrezia, ndr)? Sì. Se è nato qualcosa? Sicuramente la complicità tra noi non è una forzatura. Perché non ho recitato con lei. Diciamo che è quello che è naturalmente e siamo molto naturali”, aveva risposto con una risatina imbarazzata alla giudice di Ballando con le Stelle. Poi, dietro le quinte, Lorenzo Tano ha aggiunto che Lucrezia è una persona fantastica, ma ha svicolato la domanda di gossip su loro due.

“Su di lei posso solo dire cose belle e positive. Perché è bella ed è evidente, però anche molto dolce, carina, professionale, paziente, educata e rispettosa. Inoltre nel suo lavoro è fantastica, perché è riuscita a far muovere anche uno come me che non aveva proprio le basi del ballo. Poi è piena di energia e trasmette la sua carica positiva. Se siamo una coppia e ci fidanzeremo? Diciamo che adesso è presto per dire una cosa del genere. Per adesso parliamo di ballo che è la cosa primaria“, le sue parole. Ma ora a Chi ha ammesso di frequentarla anche fuori dagli studi…