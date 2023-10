Colpo di scena improvviso su due persone in particolare. A svelare tutto è stato Guillermo Mariotto, che ha annunciato la rottura di una coppia vip. Quest’ultima era nata circa un anno fa e nulla faceva presagire il peggio, invece a quanto pare si sarebbero lasciati definitivamente, nonostante i diretti interessati non abbiano voluto fare alcun annuncio ufficiale. Ma le parole del giudice di Ballando con le stelle sono state inequivocabili.

Infatti, la stessa Milly Carlucci ha provato a frenarlo al fine di evitare questo gossip. Ma il pubblico ha capito tutto, dato che Guillermo Mariotto si è rivolto direttamente ad uno dei due componenti, protagonisti della rottura di questa coppia vip. Quindi, la separazione sarebbe avvenuta in maniera estremamente riservata, senza che i loro fan se ne accorgessero. Anche se ora è spuntato anche un dettaglio definitivamente allarmante.

Guillermo Mariotto annuncia la rottura di una coppia vip

Tutto è accaduto nel corso della seconda puntata di Ballando con le stelle, ma proprio nelle ultime ore la notizia ha preso il sopravvento dopo che la sua frase è stata analizzata attentamente. Guillermo Mariotto ha annunciato la rottura di questa coppia vip, mentre stava parlando con la concorrente Paola Perego. Milly Carlucci ha subito chiuso l’argomento: “Parliamo di tempo, parliamo di bachata e parliamo del ballo”. Ma i telespettatori hanno ormai capito tutto.

Ad essersi detti addio sarebbero Ema Stokholma e Angelo Madonia. Proprio riferendosi al ballerino di Ballando, Mariotto ha esclamato in diretta: “Voglio di più da Paola Perego. Quando lui ti ha trascinata hai inchiodato la gamba come un freno a mano. Ti devi lasciare andare. Guarda tutta quella roba di lui, che adesso è pure libero“. Quindi, ha confermato che lui sia single e non più legato sentimentalmente alla conduttrice radiofonica, conosciuta proprio 12 mesi fa a Ballando con le stelle.

E il sito Fanpage ha colto anche un altro indizio. Ema non segue più su Instagram quello che sarebbe ormai il suo ex fidanzato. Ignoti i motivi della separazione, non resta che aspettare loro interventi per cercare di dissipare ogni dubbio.