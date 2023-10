Puntata incandescente di Domenica In nella giornata del 29 ottobre, infatti Mara Venier e Guillermo Mariotto hanno avuto dei momenti di grande tensione a causa di alcune parole usate dal giudice di Ballando con le stelle. La conduttrice televisiva è solita non tenersi mai per sé ciò che pensa e quindi ha deciso di rimproverare in diretta l’uomo, che è rimasto abbastanza sorpreso dalla reazione furiosa della padrona di casa.

Nel corso della puntata, c’è stato quindi spazio alla trasmissione di Milly Carlucci. E durante la messa in onda di Domenica In, ecco materializzarsi lo scontro a sorpresa tra Mara Venier e Guillermo Mariotto. Lei lo ha invitato immediatamente a scusarsi pubblicamente, rivolgendosi verso le telecamere. Lo ha accusato di aver usato delle parole decisamente poco carine nei confronti di una persona. Nonostante i suoi intenti fossero altri.

Domenica In, Mara Venier contro Guillermo Mariotto: “Chiedi scusa”

Tutto è successo quando a Domenica In si stava parlando di Wanda Nara e Paola Perego, due concorrenti di Ballando. Mara Venier ha ricordato le dichiarazioni fatte da Guillermo Mariotto durante la puntata del sabato sera e, anche se il suo intento fosse stato quello di complimentarsi con la moglie di Mauro Icardi, Zia Mara ha ritenuto offensive quelle parole. Il giudice della trasmissione di Carlucci ha infatti detto: “Guarda l’argentina, ci sta il lato B spropositato e le gambe di un calciatore, eppure tutti i tecnici sbavano per lei. Tu così devi essere, trenta volte lei”.

Mara ha quindi protestato contro Mariotto: “Quello che hai detto a Wanda non è giusto. Hai sbagliato e devi chiederle scusa. Capisco che tu volessi fare un commento colorito, ma non è questo il modo. Devi chiedere scusa”. Guillermo non si aspettava tutto questo clamore, anche perché non voleva assolutamente insultare Wanda, ma nonostante questo ha ritenuto corretto chiedere scusa per evitare ulteriori fraintendimenti.

La situazione è poi fortunatamente rientrata definitivamente e il discorso su Ballando con le stelle è continuato senza altre polemiche. Guillermo Mariotto ha compreso però l’intenzione di Mara e ha praticamente promesso che non si comporterà più in quel modo.