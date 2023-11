Ballando con le stelle e Milly Carlucci ancora sotto esame, la puntata di ieri domenica 12 novembre è culminata con l’eliminazione di Ricky Tognazzi e tante polemiche. A tenere banco soprattutto il confronto tra Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli con il comico che appena giunto in trasmissione ha disperatamente cercato il camerino della giornalista con l’intento di salutarla: “Quando dopo 20 anni rivedi una persona con cui hai un passato vai l’abbracci e la saluti”.

“Magari le chiedi come sta e come vanno le cose. Io quando sono arrivato sono andato nel suo camerino, la stavano truccando, volevo salutarla e lei mi ha detto ‘preferivo non vederti prima della puntata’. Ecco, così non si fa, ti stai prendendo troppo sul serio” ha rivelato Teo sul mancato abbraccio da parte della giurata.





Ballando e Milly Carlucci sconfitti nella gara degli ascolti

Un siparietto che non è bastato a Ballando con le stelle a vincere la gara degli ascolti con Milly che non ha commentato e resta chiusa nel suo silenzio. Nella serata di ieri, sabato 11 novembre 2023, su Rai1 Ballando con le Stelle, preceduto dal segmento Tutti in Pista a 3.717.000 spettatori e il 20.2%, dalle 21:23 alle 1:13 ha conquistato 3.188.000 spettatori pari al 23.2%. Su Canale5 la semifinale di Tú Sí Que Vales dalle 21:30 alle 1:01 ha raccolto davanti al video 3.904.000 spettatori con uno share del 27.9%. Su Rai2 S.W.A.T. è la scelta di 741.000 spettatori con il 4.3% (771.000 spettatori e il 4.2% nel primo episodio, 716.000 spettatori e il 4.3% nel secondo episodio).

Su Italia1 Sonic – Il film 2 in prima tv ha intrattenuto 676.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 Macondo coinvolge 341.000 spettatori e il 2.2%. Su Rete4 Miami Supercops totalizza un a.m. di 461.000 spettatori (2.8%). Su La7 In Altre Parole, dalle 20:46 alle 23:10, ha registrato 980.000 spettatori con il 5.6%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 324.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 413.000 spettatori (2.4%).

Sul 20 Giustizia a tutti i costi arriva a 354.000 spettatori (2%). Su Rai4 A Perfect Getaway – Una perfetta via di fuga ha raggiunto 199.000 spettatori (1.1%). Su Iris Solo per vendetta ha raggiunto 376.000 spettatori (2.2%). Su RaiPremium la replica di Blanca 2 registra 260.000 spettatori (1.5%).