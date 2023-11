Schianto frontale tra due mezzi, coinvolte sei persone: tre sono bambini

Schianto tra due auto ieri sera intorno alle 23.30. Per cause ancora da accertare due mezzi si sono scontrati frontalmente. Racconta Rai News come “su una c’erano una coppia e un bambino piccolo, sull’altra i genitori e due figli minorenni. All’origine del frontale ci sarebbe l’invasione da parte di uno dei veicoli della corsia opposta. L’impatto ha completamente distrutto i mezzi. Ad avere la peggio un 51enne che, a causa delle lesioni riportate, è stato trasportato al “Bufalini” di Cesena”.

“Dove non sarebbe comunque in pericolo di vita. Lesioni di media gravità per i due bambini più grandi e per gli altri adulti.”. Lo schianto è avvenuto a Igea Marina, nei pressi di Rimini. Si tratta solo dell’ultimo incidente in ordine di tempo. Particolarmente drammatico quello del 5 novembre lungo la regionale Agordina.





Igea Marina, grave incidente stradale tra due auto

Due auto si erano scontrate frontalmente: per uno dei due conducenti non c’era stato nulla fare, era morto sul colpo. Grave l’altro, portato in ospedale con l’ambulanza giunta sul posto insieme ad una squadra dei vigili del fuoco ed una pattuglia dei carabinieri. A fare luce sulla dinamica ci provava il Corriere delle Alpi. “L’incidente è avvenuto all’altezza di Listolade, tra Taibon e Cencenighe”.

E ancora: “Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri, l’utilitaria stava scendendo dalla Val Corpassa, quando all’altezza dello stop non avrebbe rispettato la precedenza e sarebbe entrata sulla carreggiata proprio mentre stava arrivando un suv. L’impatto è stato violento a fatale per l’anziano seduto accanto al conducente”.

Gli interventi dei soccorsi avevano richiesto parecchie ore: i carabinieri avevano deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. L’incidente aveva creato molti problemi alla circolazione stradale con il traffico rallentato per ore. I sanitari del Suem 118 non avevano potuto fare altro che constatare il decesso e avvertire il magistrato di turno