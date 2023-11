Ballando con le stelle 2023, l’annuncio choc per i fan. Il programma di Milly Carlucci riscuote di anno in anno un grande successo. E non c’è da meravigliarsi dunque se davanti a notizie come quelle che stiamo per darvi, i fan possano restare increduli e desiderosi di scoprire sempre qualche dettaglio in più. Purtroppo fatti del genere possono accadere, ma quali le conseguenze per la concorrente? L’infortunio è stato comunicato nelle ultime ore e lascia con il fiato sospeso.

Infortunio a Ballando con le stelle per Sara Croce. Se non accadesse sarebbe meglio, ma non sempre le cose vanno come sperato. La concorrente dello show di Milly Carlucci è stata vittima di un piccolo incidente di percorso che richiederà i giusti accorgimenti del caso. È successo proprio nel bel mezzo delle prove, eppure l’esibizione è andata alla grande.

Infortunio a Ballando con le stelle per Sara Croce. Cosa è successo nel dettaglio

La concorrente era in sala prove quando, durante una presa, si è fatta male. Prima la sensazione di dolore, poi il richiamo al compagno di ballo Luca Favilla di interrompere subito e farla scendere. A quel punto, davanti al dolore persistente, Sara ha ritemnuto opportuno sottoporsi ai dovuti controlli medici: “Frattura composta. Non è la fine del mondo, poteva andare peggio. Mi stava venendo bene la coreografia e ovviamente costola rotta”.

A spiegare tutto proprio il ballerino professionista, che ha provato a rassicurare i fan. La coppia in gara, nonostante l’accaduto, si è esibita sul palcoscenico riportando anche un buon risultato. La giuria è rimasta soddisfatta davanti alla loro esibizione portando a casa 37 punti. Guillermo Mariotto ha commentato: “Non hai sbagliato una virgola, sei un’altra donna rispetto all’inizio. Il risultato è magnifico. Abbiamo una nuova concorrente contro Wanda Nara”.

Complimenti anche da Alberto Matano: “Nonostante la frattura, c’è stata una bellissima performance. Quello di Ballando è un percorso che serve a fare conoscere il personaggio, a suscitare reazioni. Quello che può essere percepito come una provocazione, in realtà provoca una reazione”, seguito da Ivan Zazzaroni: “Qui è il baco che diventa farfalla. Sei stata femmina, sensuale, ti sei lasciata andare”. E ancora Fabio Canino: “A me lei piace, ma mi piaceva anche prima. Siamo a un buon livello ma ti vedo allo stesso livello della scorsa puntata”. Dello stesso parere Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli: “Ci sono stati dei progressi, però rispetto alla puntata precedente ho visto un passo indietro”.