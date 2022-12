Ballando con le stelle, Cristina Vittoria Egger contro il figlio Alessandro chiede aiuto ad Alfonso Signorini. Il giovane modello, noto per aver dato da bambino il volto alla pubblicità delle barrette di cioccolato Kinder, ha raccontato più volte di come il legame con sua madre si sia spezzato tempo fa, una situazione difficile per il ragazzo. “Il mio dolore più grande è che sento di non essere mai stato accettato da chi mi ha dato la vita, da chi mi ha voluto. Io credo che quando nasci sei un dono a prescindere ed io credo di non aver mai fatto niente di male”.



“Mi ha accompagnato fuori dalla porta. Non mi piace parlare in maniera negativa di nessuno, il nostro è un rapporto che non esiste. Credo abba deciso di vivere senza di me, e io l’ho accettato finalmente”. Il modello aveva raccontato che, anche se non avrebbe voluto, è andato via di casa a 17 anni. A quel tempo si sentiva “distrutto e stravolto”.

Ballando, Cristina Vittoria Egger chiede aiuto a Signorini



Parole alle quali la madre Cristina aveva risposto a tono. “Non ha vissuto in strada come dice lui, io ho sempre pagato tutto, poi lo ha aiutato la nonna. Ma lui è caparbio e presto ha voluto fare da solo. Ha fatto anche lo spazzino a Londra per pagarsi l’affitto, poi si è affermato come modello. Purtroppo lui sente, sbagliando, alcune carenze affettive e nel suo cuore ci sono nodi irrisolti”, aveva detto a Fanpage.



E ora torna all’attacco con una lettera sul settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini dove chiede aiuto al padrone di casa del GF Vip per chiarire la sua posizione. “La Rai non ha voluto darmi diritto di replica perché in modo evidente stanno studiando il personaggio tv, del povero ragazzo abbandonato per strada… Ma non è vero! […] Vorrei smentire le accuse e vorrei puntare il dito sulla Rai per aver costruito il personaggio senza indagare sulla realtà dei fatti”.



La risposta di Alfonso Signorini non è stata però quella attesa. Signorini ha stroncato Cristina Egger con questa risposta: “Cara signora, non credo che lei non abbia avuto diritto di replica. Forse un suo intervento non era compatibile con lo spirito del programma. Un caso saluto!”.