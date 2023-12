Nella puntata del Grande Fratello in onda lunedì 11 dicembre, c’è stato un nuovo confronto tra Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti. Chiuso in triangolo in casa con l’eliminazione di sabato contro Anita, Brunetti è tornato in studio e Alfonso Signorini gli ha dato la possibilità di avere un confronto con le sue ex.

Una volta entrato in studio, Mirko ha parlato della sua delusione per essere stato eliminato dal reality condotto da Alfonso Signorini: “Tra loro c’è stato un abbraccio molto finto. Mi dispiace vedervi da qui. Come mi è dispiaciuto vedervi parlare delle mie cose, è facile farlo adesso che sono fuori e non posso esprimere il mio pensiero. Non ero entrato al Grande Fratello per scegliere. Anzi, siete arrivate voi due a rovinarmi il mio percorso”.

“Fino a un mese fa non si potevano vedere, questa è la realtà dei fatti. Quello che a me dispiace è che mai nessuna delle due si è messa nei miei panni, se avessero teso una mano per parlare tutti e tre sarebbe stato più facile. La realtà dei fatti è che chi ha pagato sono io, chi è fuori sono io e chi sta nella casa siete voi”, ha detto ancora Mirko rivolgendosi a Perla e Greta.

Dopo il confronto a tre, Mirko Brunetti è rientrato nella casa per chiarire con Perla e parlare anche del loro addio a Temptation Island: “Perché è stata lei a iniziare la conoscenza con un’altra persona (Igor ndr). Così dopo io mi sono lasciato andare con Greta. Poi lei ha interrotto la sua frequentazione perché non ha trovato il ragazzo giusto, mentre tra me e Greta è andata avanti. Però non ci sto a passare per il carnefice. Anche perché per lei ho fatto tutto e sono stato sempre presente. Appena finivo di lavorare tornavo da lei per passare più tempo possibile insieme“.

Perla: " eh, devo passare pure il Natale qui dentro!.." 🤧❤️‍🩹🫂#perletti #grandefratello

Prima di lasciare la casa e aver chiarito che non ci sarà un ritorno di fiamma, e di questo anche Perla ne è consapevole e soprattutto convinta già da tempo, Mirko ha abbracciato l’ex ragazza per poi sussurrarle qualcosa all’orecchio. Mi raccomando. Non ti fare ingannare. E poi non ti scordare la promessa… di te, capito?!”, ha detto Brunetti. Perla è scoppiata in lacrime e ha risposto: “Devo passare il Natale qui dentro capisci? Tu come stai? Mirko come va? Lo vedo che non stai bene, dimmelo che tanto lo vedo che non stai benissimo“.