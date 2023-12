Grande Fratello, i sondaggi lo dicevano ma solo sabato sera si è avuta conferma: Mirko è eliminato. L’ex protagonista di Temptation Island e soprattutto ex fidanzato prima di Perla e poi di Greta non è più un concorrente del reality show di Alfonso Signorini. E tutto il pubblico ora aspetta la nuova puntata perché, come è solito accadere, dovrebbe tornare in studio e, è quasi scritto, avere un ennesimo confronto con le due inquiline della Casa che insieme a lui hanno costruito il triangolo amoroso più chiacchierato di queste ultime settimane.

Anche perché, dopo la sua clamorosa uscita di scena, sia Greta che Perla hanno fatto rivelazioni importanti su Mirko. La prima per esempio ha confidato ai coinquilini che le avrebbe proposto una convivenza e anche di avere un figlio insieme poche settimane dopo la fine delle registrazioni di Temptation Island. Ma non è finita qui: Greta è proprio esplosa dopo la sua eliminazione.

“Greta ha rovinato tutto”: cosa è successo dopo l’uscita di Mirko

“Mi sono tolta un peso”, ha detto sulle prime per poi parlare dei motivi che hanno portato all’eliminazione di Mirko, in primis l’indecisione che ha sempre mostrato tra lei e Perla. Greta ha sempre detto che non sarebbe mai tornata in coppia con lui, in queste ore si è lasciata andare a dichiarazioni inaspettate sull’ex fidanzato.

“Non ha mai espresso il proprio pensiero” ed è questo per Greta che ha portato il pubblico a farlo fuori. “Non voleva perdere nessuna delle due”, l’opinione di Vittorio Menozzi in merito all’indecisione che l’ex coinquilino ha sempre mostrato quando si parlava di Perla e Greta. Che ha anche spiegato di sentirsi come sollevata dall’uscita di Mirko perché la sua presenza all’interno della casa le impediva di essere sé stessa al cento per cento.

“Mirko faceva le stesse cose con tutte e due…” #GrandeFratello pic.twitter.com/7cYHGrG4pn — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 11, 2023

Ma questi commenti le hanno valso una marea di critiche su Twitter. Non vanno giù i suoi atteggiamenti da quando è entrata nella Casa inserendosi nel riavvicinamento trai i Perletti. Per gli utenti “è entrata lì solo grazie a lui”, e “Questo era quello che voleva dal principio, si è vendicata e ha rovinato il percorso suo e quello di Perla”. “Dovrebbe avere un po’ di rispetto visto che è entrata perché c’era lui”, scrivono altri attaccandola.